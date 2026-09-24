Once detenidos en Florencio Varela: investigan si integraban una banda de entraderas

Un operativo policial realizado en Florencio Varela terminó con 11 personas aprehendidas, el secuestro de dos armas de fuego y el hallazgo de vehículos con pedidos de captura, chalecos antibalas y distintos elementos que, según los investigadores, podrían haber sido utilizados para cometer robos.

El procedimiento se inició este martes 22 de septiembre, luego de un llamado al 911 que alertó sobre un presunto robo en una finca ubicada en la calle 14 al 900.

Al lugar arribaron efectivos de la Comisaría 2ª de Florencio Varela, junto con personal del Grupo Táctico Operativo (GTO). Allí, una mujer de 49 años manifestó que había observado a varios hombres encapuchados y con guantes en una vivienda lindera, dentro del mismo terreno. Según su relato, reconoció a dos de ellos como moradores del inmueble y decidió dar aviso a la Policía.

Intentaron escapar por los techos

Ante la presencia policial se desplegó un operativo cerrojo. En ese momento, varios de los sospechosos intentaron escapar por la parte trasera de la propiedad: algunos saltaron desde una ventana ubicada en la planta alta y luego treparon distintos muros.

Cinco de ellos fueron alcanzados por integrantes del GTO. Se trata de hombres de 41, 29 y 23 años. De acuerdo con el parte policial, varios llevaban guantes colocados al momento de ser interceptados.

En tanto, móviles del Comando de Patrullas lograron detener a otros tres hombres, de 46, 24 y 38 años. Dentro de la vivienda fueron encontrados otros tres sospechosos: una mujer de 20 años y dos hombres de 18 y 28 años.

De esta manera, el procedimiento finalizó con 10 hombres y una mujer mayores de edad aprehendidos.

Armas, vehículos y elementos secuestrados

Durante una requisa de urgencia realizada en presencia de testigos, los investigadores secuestraron dos armas de fuego. Una de ellas era una pistola Glock calibre 9 milímetros, con cargador y 11 municiones, mientras que la otra era una Bersa calibre .22, también con cargador y una munición.

En el garage fueron encontrados además una Dodge Ram y un Toyota Corolla. Según determinaron los investigadores, ambos vehículos circulaban con chapas patentes que no correspondían a esos rodados y tenían pedidos de secuestro activos por causas vinculadas a robos.

Dentro de la Dodge Ram, los policías hallaron tres chalecos antibalas y distintas herramientas, entre ellas una pinza cortadora hidráulica, una amoladora, una escalera extensible y una agujereadora eléctrica.

También fueron secuestrados tres baldes que contenían alrededor de 80 clavos conocidos como "miguelitos", siete pasamontañas, ocho pares de guantes negros, sogas, precintos, destornilladores, pinzas y una linterna.

A los elementos incautados se sumaron 10 chapas patentes, nueve teléfonos celulares y 2.100 dólares estadounidenses.

Buscan determinar si participaron en otras entraderas

A partir de las averiguaciones realizadas por el GTO, los investigadores vincularon a los sospechosos con otros hechos cometidos recientemente bajo la modalidad de entradera.

Entre las causas mencionadas figuran un robo ocurrido el 19 de agosto en jurisdicción de la Comisaría Segunda de Florencio Varela, otro registrado el 10 de septiembre en la misma jurisdicción y un tercer hecho denunciado el 19 de septiembre en jurisdicción de la Comisaría Cuarta.

Además, los investigadores buscan establecer si los aprehendidos podrían estar relacionados con otros robos ocurridos en jurisdicción de Quilmes.

La causa quedó en manos de la UFI N° 4 de Florencio Varela, cuyo titular avaló el procedimiento y dispuso la aprehensión de las 11 personas por robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma de fuego, en tres hechos; tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento, además de las diligencias correspondientes.