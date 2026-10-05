Operativo de saturación en Don Bosco: refuerzan la prevención y los controles vehiculares

El Municipio de Quilmes realizó un nuevo operativo de saturación e interceptación vehicular con el objeto de pacificar el tránsito y prevenir distintos tipos de ilícitos en el distrito. En esta ocasión, el punto elegido fue Don Bosco, comenzando en la recientemente inaugurada comisaría Quilmes 10ª, ubicada en Pilcomayo entre Maipú y Cortázar. El inicio del procedimiento contó con la supervisión de la intendenta interina, Eva Mieri.

"Pusimos en marcha un nuevo operativo de saturación para reforzar las tareas de prevención y seguir cuidando a nuestros vecinos y vecinas. Es muy importante que este operativo pueda desarrollarse desde esta nueva dependencia, que inauguramos después de más de 30 años sin que se construyera una nueva comisaría en Quilmes y que fue una demanda histórica de los vecinos y vecinas de Don Bosco", afirmó Eva, acompañada por el secretario de Seguridad, Gaspar De Stefano.

Y subrayó: "Desde el Municipio seguimos invirtiendo recursos propios en seguridad y lanzamos el Comando de Prevención Municipal Quilmes, una fuerza municipal que nos va a permitir incorporar más personal para reforzar la prevención en las calles, plazas, corredores escolares, comerciales y otros puntos estratégicos de nuestra ciudad. La seguridad requiere trabajo todos los días y también decisiones concretas para contar con más recursos, más infraestructura y más presencia en nuestros barrios. Ese es el camino que, junto a Mayra Mendoza, seguimos llevando adelante en Quilmes".

En tanto, De Stefano sostuvo que "la presencia activa del Estado en la calle es indispensable. Coordinamos el trabajo en territorio entre las distintas fuerzas policiales y las áreas municipales, respaldados en tiempo real por el monitoreo del Centro de Emergencias Quilmes y el patrullaje del escuadrón aéreo de drones. La operatividad de esta seccional nos permite achicar las cuadrículas de patrullaje y consolidar un cerrojo preventivo más ágil para llevar tranquilidad a todos los vecinos de la zona".

La comisaría Quilmes 10ª fue inaugurada el 1° de septiembre de 2026 y ya se encuentra en funcionamiento. Se trata de la primera comisaría construida en Quilmes luego de más de 30 años y da respuesta a un reclamo sostenido durante décadas por la comunidad de Don Bosco.

La dependencia cuenta con los espacios y medidas de seguridad necesarios para la atención de la comunidad y para el desarrollo de las tareas del personal policial. Su puesta en funcionamiento permite reforzar la prevención y la presencia en toda la localidad de Don Bosco, y avanzar en una distribución territorial de los recursos de seguridad.