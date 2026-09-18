Operativo en La Matera: detuvieron a un hombre buscado y secuestraron un arma y droga

Un hombre de 35 años que permanecía prófugo de la justicia fue aprehendido en las últimas horas durante una serie de allanamientos con drones municipales desplegados en el barrio La Matera, en el marco de la investigación por el homicidio de Nazareno Juan Domingo Quiñones (35). La causa, que tuvo fuerte repercusión tras el hallazgo del cuerpo de la víctima en la ribera del arroyo Las Piedras luego de un violento tiroteo, sumó elementos decisivos mediante el análisis de las cámaras del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) y el soporte de drones municipales.

El hecho investigado se produjo durante la madrugada del pasado 5 de septiembre en inmediaciones de la calle 822 y el curso del arroyo, donde vecinos reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego. En el ataque resultó herido un joven de 22 años y horas más tarde fue hallado sin vida Quiñones con impactos de bala.

La pesquisa de la causa, a cargo de la Dra. Karina Gallo de la UFI N° 4 de Quilmes, avanzó con el trabajo del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Cuarta, logrando identificar como presunto autor material a un sobrino del fallecido. El relevamiento de las grabaciones del Centro de Emergencias Quilmes y el apoyo de drones de vigilancia permitieron reconstruir los movimientos de los sospechosos y ubicar dos puntos neurálgicos de ocultamiento en el asentamiento.

Con las órdenes dictadas por el Juzgado de Garantías N° 2, se coordinó una masiva irrupción táctica junto a personal de los GTO del distrito, personal del GAD, Infantería y el Grupo Halcón. En uno de los objetivos inspeccionados sobre el Pasaje 3, efectivos policiales sorprendieron y redujeron a Jonathan G. (35), a quien se le incautó un revólver calibre .38 sin numeración con cuatro cartuchos en su tambor, un equipo de comunicación handy y una mesa con elementos de corte y fraccionamiento: 374 dosis de cocaína, pastillas de medicamentos y una balanza de precisión.

Al cruzar sus datos, se constató que sobre el detenido pesaba una orden de captura activa emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Quilmes por comercialización de estupefacientes. La UFI N° 4 y la UFI N° 20 de Quilmes avalaron las medidas y ordenaron la aprehensión del imputado por "Portación Ilegal de Arma de Fuego" y "Tenencia Ilegal de Estupefacientes con Fines de Comercialización", mientras las fuerzas de seguridad continúan los operativos para efectivizar la captura de otros sindicados por el homicidio.