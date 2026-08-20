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Jueves, 20 de agosto de 2026

Operativo relámpago: asaltaron a un vecino y los atraparon minutos después

El robo ocurrió al mediodía en avenida Montevideo y Chacabuco. Los acusados intentaron escapar y fueron interceptados por la Policía.

Redacción FMQ
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Dos hombres armados fueron detenidos en las últimas horas luego de asaltar a un vecino que salía de una sucursal bancaria en Bernal. El operativo se inició a partir de la detección del hecho mediante las cámaras del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ), que permitió coordinar rápidamente la intervención policial.

El episodio ocurrió durante el mediodía en la intersección de la avenida Montevideo y la calle Chacabuco. Según se informó, los operadores del CEQ detectaron previamente la presencia sospechosa de dos individuos que merodeaban la zona y, minutos después, registraron el momento en que abordaron a la víctima para robarle sus pertenencias.

Ante la situación, desde el centro de monitoreo municipal se dio aviso al cuadrante policial correspondiente y a efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). A través de las cámaras se transmitieron en tiempo real las características físicas de los sospechosos, la vestimenta que llevaban y la dirección en la que escapaban.

Los delincuentes intentaron ocultarse ingresando hacia un pasillo ubicado sobre la calle Chacabuco. Con la información aportada por el monitoreo, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo en las inmediaciones y lograron localizar, reducir y aprehender a ambos sospechosos.

Los dos hombres fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su situación procesal.

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