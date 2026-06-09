Operativos "Quilmes Cerca": el calendario completo de junio
Las jornadas se desarrollarán de 10 a 13 y permitirán a los vecinos realizar consultas y gestiones vinculadas a diversas áreas municipales, provinciales y nacionales.
Con el objetivo de acercar el Estado a los vecinos y facilitar el acceso a distintos trámites y servicios, el Municipio de Quilmes llevará adelante durante junio una nueva edición de los operativos territoriales "Quilmes Cerca" en diferentes barrios del distrito.
Las jornadas se desarrollarán de 10 a 13 y permitirán a los vecinos realizar consultas y gestiones vinculadas a diversas áreas municipales, provinciales y nacionales. Entre los organismos que participarán se encuentran Desarrollo Social, Educación, SUBE, Salud, Seguridad, GIRSU y Ambiente, Mujeres y Diversidades, Migrantes, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial.
A través de esta iniciativa, el Gobierno local busca fortalecer la presencia territorial del Estado y brindar respuestas más ágiles a las demandas de la comunidad, acercando servicios esenciales a los distintos barrios del distrito.
El cronograma
Miércoles 10: CIC Santo Domingo
Calle Bermejo Nº 1099, Bernal Oeste
Miércoles 17: Casa Paraguaya "Natalicio Talavera"
Brasil Nº 1428, Ezpeleta Oeste
Viernes 19: SF 20 de Junio
Monroe y Gelly y Obes, Quilmes
Lunes 22: CIC Monte Matadero
Emilio Zola y Castelli, Quilmes Este
Martes 23: SF 20 de Julio
Vélez Sarsfield Nº 3151, Quilmes
Jueves 25: SF La Paz
Eva Perón (892) Nº 1328, La Paz
Martes 30: CIC Agustín Ramírez
Camino General Belgrano Nº 1893, Quilmes Oeste.