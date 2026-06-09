Menú
Radio en vivo
Martes, 9 de junio de 2026

Operativos "Quilmes Cerca": el calendario completo de junio

Las jornadas se desarrollarán de 10 a 13 y permitirán a los vecinos realizar consultas y gestiones vinculadas a diversas áreas municipales, provinciales y nacionales.

Redacción FMQ
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Con el objetivo de acercar el Estado a los vecinos y facilitar el acceso a distintos trámites y servicios, el Municipio de Quilmes llevará adelante durante junio una nueva edición de los operativos territoriales "Quilmes Cerca" en diferentes barrios del distrito.

Las jornadas se desarrollarán de 10 a 13 y permitirán a los vecinos realizar consultas y gestiones vinculadas a diversas áreas municipales, provinciales y nacionales. Entre los organismos que participarán se encuentran Desarrollo Social, Educación, SUBE, Salud, Seguridad, GIRSU y Ambiente, Mujeres y Diversidades, Migrantes, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial.

A través de esta iniciativa, el Gobierno local busca fortalecer la presencia territorial del Estado y brindar respuestas más ágiles a las demandas de la comunidad, acercando servicios esenciales a los distintos barrios del distrito.

El cronograma


  • Miércoles 10: CIC Santo Domingo
    Calle Bermejo Nº 1099, Bernal Oeste

  • Miércoles 17: Casa Paraguaya "Natalicio Talavera"
    Brasil Nº 1428, Ezpeleta Oeste

  • Viernes 19: SF 20 de Junio
    Monroe y Gelly y Obes, Quilmes

  • Lunes 22: CIC Monte Matadero
    Emilio Zola y Castelli, Quilmes Este

  • Martes 23: SF 20 de Julio
    Vélez Sarsfield Nº 3151, Quilmes

  • Jueves 25: SF La Paz
    Eva Perón (892) Nº 1328, La Paz

  • Martes 30: CIC Agustín Ramírez
    Camino General Belgrano Nº 1893, Quilmes Oeste.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento
Noticias

El Indio Solari y la mirada de la astrología: cómo interpretaron su carta natal tras su fallecimiento

4
Lali habló de Milei y de los ataques que sufrió ante un River colmado
Noticias

Lali habló de Milei y de los ataques que sufrió ante un River colmado

5
El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha
Noticias

El origen futbolero del apodo del Indio Solari: la historia detrás de un nombre que nació en una cancha

Últimas noticias de Quilmes