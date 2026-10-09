Orgullo quilmeño: María Becerra arrasa con siete nominaciones a los Martín Fierro

La quilmeña María Becerra atraviesa un gran 2026 y suma un nuevo reconocimiento a su carrera: es la artista con más nominaciones en la primera edición de los premios Martín Fierro de la Música.

La cantante recibió siete candidaturas y quedó al frente de una lista que también tiene como protagonistas a Lali Espósito, con seis, y Tini Stoessel, con cinco.

La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), se realizará el próximo miércoles 14 de octubre en Tango Porteño, a metros del Obelisco, y se transmitirá por Canal 9. Se trata de una nueva entrega de los Martín Fierro, que amplían sus tradicionales reconocimientos a la televisión, la radio, el cine, el teatro y la danza con una distinción dedicada a la industria musical.

Entre las principales candidaturas, Becerra competirá en las categorías Mejor Artista Femenina y Mejor Artista Pop, dos rubros en los que también aparecen Lali Espósito y Tini Stoessel. Además, la artista nacida en Quilmes fue nominada por su canción Ramen para dos y su álbum Quimera, entre otros reconocimientos.

Una ceremonia con shows y homenajes

La primera edición de los Martín Fierro de la Música contará con presentaciones en vivo de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Grupo Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

También habrá homenajes a figuras destacadas por su trayectoria y un encuentro entre artistas de distintas generaciones, en una ceremonia que buscará reconocer la diversidad de estilos y el recorrido de la música argentina.

Un año destacado para la artista de Quilmes

Las siete nominaciones llegan en un año de gran exposición para María Becerra. Entre los momentos destacados de 2026 se encuentra su participación en la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, donde tuvo el honor de interpretar el Himno Nacional Argentino.

Con su presencia en los principales rubros de los premios, la cantante quilmeña se posiciona como una de las grandes protagonistas de esta primera edición, en la que buscará convertir sus nominaciones en nuevos reconocimientos para su carrera.