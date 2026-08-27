Orgullo quilmeño: un artista de la ciudad fue preseleccionado para el Salón Nacional de Artes Visuales

El arte quilmeño vuelve a destacarse a nivel nacional. Sebastián Bellotti, artista nacido en Quilmes y formado en la Escuela Municipal de Bellas Artes "Carlos Morel" (EMBA), fue preseleccionado para participar del Salón Nacional de Artes Visuales 2026, que celebra su 113ª edición.

Bellotti cuenta con una trayectoria de más de 20 años vinculada a la docencia, la escenografía y la producción artística, actividades que desarrolló de manera paralela a lo largo de su carrera.

Durante su recorrido participó en distintas muestras, salones y concursos, donde recibió menciones y primeros premios. Entre sus antecedentes se encuentran participaciones y reconocimientos en espacios como la Asociación Estímulo de Bellas Artes, el Centro Cultural Viva y el Salón Nacional de Dibujo de Concordia.

La preselección para la edición 2026 del Salón Nacional de Artes Visuales representa un nuevo reconocimiento para el artista y adquiere un significado especial para Quilmes, ya que se trata de un vecino nacido en la ciudad y formado en una de las instituciones culturales más importantes del distrito.

Con más de dos décadas dedicadas a la enseñanza, la escenografía y las artes visuales, Bellotti continúa desarrollando una trayectoria en la que confluyen formación, docencia, oficio y creación artística.

Su llegada a esta instancia nacional representa también una oportunidad para que el nombre de Quilmes vuelva a estar presente en uno de los espacios de referencia de las artes visuales argentinas.