Otro robo de bronce en Quilmes: arrancó una baranda, pasó un patrullero y lo detuvieron vigiladores

Un nuevo robo de una baranda de bronce volvió a generar preocupación en Quilmes Centro. El hecho ocurrió en un edificio ubicado sobre Alem al 100, a pocos metros de la estación de Quilmes, donde un delincuente fue captado por las cámaras de seguridad mientras arrancaba el elemento del ingreso al inmueble.

Según se observa en las imágenes, el sospechoso actuó en plena vía pública y logró desprender la baranda para llevársela. En medio de la maniobra, pasó un patrullero que aparentemente advirtió la situación, aunque continuó su recorrido sin intervenir.

Finalmente, el hombre fue interceptado y reducido por vigiladores privados, que lograron evitar que escapara con la baranda.

El episodio vuelve a poner en alerta a los vecinos de la zona por una modalidad que se repitió en los últimos días. Es el segundo robo de características similares registrado en poco más de una semana.

El antecedente más reciente ocurrió en un edificio ubicado en la esquina de Brown y Rivadavia, también en Quilmes Centro, donde delincuentes sustrajeron una baranda de bronce.