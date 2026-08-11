Paciente fuera de control en el Hospital de Quilmes: destrozos, amenazas y un arma blanca improvisada

Un episodio de extrema tensión se registró el domingo por la noche en el Hospital de Quilmes, cuando un paciente internado en el servicio de Traumatología, que se encontraba fuera de sí, protagonizó un violento incidente dentro del establecimiento.

El hecho ocurrió cerca de las 20, cuando el hombre comenzó a generar disturbios en el sector y terminó rompiendo un ventanal del hospital. La situación escaló todavía más cuando tomó un elemento punzante y lo utilizó para confeccionar un arma blanca improvisada, con la que habría amenazado y amedrentado al personal de enfermería.

El episodio generó momentos de temor entre las trabajadoras que se encontraban en el servicio y obligó a extremar las medidas de seguridad ante la conducta del paciente.

reclamo de los trabajadores por mayor seguridad

Tras lo ocurrido, dirigentes sindicales expresaron su solidaridad con las trabajadoras que fueron víctimas de las amenazas y reclamaron respuestas a las autoridades del hospital.

"Desde la Lista de la Unidad (Celeste y Blanca + Roja y Blanca) nos solidarizamos con las compañeras agredidas y amenazadas", señalaron.

Además, exigieron a la Dirección del Hospital de Quilmes que garantice el cumplimiento efectivo de los protocolos vigentes y reclamaron la presencia de recursos de seguridad permanentes en los distintos servicios.

El episodio volvió a poner en el centro de la escena las condiciones de seguridad con las que trabaja el personal sanitario, especialmente en sectores donde los trabajadores pueden quedar expuestos a situaciones de violencia o amenazas dentro del propio hospital.