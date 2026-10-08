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Jueves, 8 de octubre de 2026

Paro de residentes en toda la Provincia: "Se nota mucho el vaciamiento en la salud pública"

La medida de fuerza estará acompañada por una movilización en La Plata rumbo a la Gobernación.

Redacción FMQ
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Médicos y profesionales residentes de hospitales y centros de salud de toda la provincia de Buenos Aires realizan este jueves un paro y se movilizan por las calles de La Plata en reclamo de mejoras salariales y laborales. 

La medida de fuerza surgió a partir de una asamblea virtual de la Comisión Provincial de Residentes, que contó con la participación de más de un centenar de profesionales y representantes de más de 35 sedes de formación médica y profesional de la provincia.

Entre los reclamos se encuentran los bajos salarios, las extensas jornadas laborales y el deterioro de las condiciones en hospitales y centros de salud. En diálogo con Radio FMQ, Jeremías Marti, residente de Medicina General del Centro de Salud Villa Hudson de Florencio Varela, sostuvo que los ingresos de los profesionales se encuentran por debajo del costo de vida.

"Estamos por debajo de lo que es la canasta básica. Dependiendo la especialidad, los residentes trabajamos de 8 a 10 horas y hay dos guardias por semana", explicó Marti.

El profesional detalló además las diferencias salariales según el año de residencia. "Un residente R1 cobra 1.200.000 pesos y los R4 cobran 1.800.000. Esto es una medida que tomamos pero la idea es avanzar por más", señaló.

Para Marti, la situación salarial forma parte de un problema más amplio que atraviesa al sistema sanitario bonaerense. "Se nota mucho el vaciamiento. El gran problema es que hoy falta desde la medicación al mal pago que hay", afirmó.

En ese contexto, los residentes buscan que el reclamo trascienda al sector y pueda confluir con otras demandas de trabajadores de la salud. "La idea es unificar las luchas porque es muy importante. Creemos que es muy importante que nuestro reclamo se una a otros reclamos", sostuvo el médico de Florencio Varela.

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