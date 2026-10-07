Paro de ATE en la Provincia: podría afectar clases, salud y dependencias en Quilmes

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante este miércoles 7 de octubre una jornada de paro y movilización en la provincia de Buenos Aires, una medida que podría repercutir en el funcionamiento de distintos organismos y servicios públicos, tanto en Quilmes como en otros distritos bonaerenses.

La protesta también contará con la participación de sectores disidentes de Suteba y contempla un cese de actividades y movilizaciones en distintos puntos de la Provincia. Por este motivo, podrían registrarse modificaciones en la atención de dependencias estatales y municipales, hospitales y otros servicios, además de posibles dificultades en el normal dictado de clases.

Entre los principales reclamos de ATE se encuentra una recomposición salarial para los trabajadores estatales, ante el pedido de mejoras en los ingresos y las condiciones laborales. El gremio también exige el pase a planta permanente de trabajadores que actualmente se encuentran bajo modalidades de contratación consideradas precarias.

Otro de los puntos planteados está relacionado con la creación de nuevos cargos para áreas consideradas críticas, con el objetivo de reforzar las dotaciones de personal en sectores esenciales del Estado provincial.

Además, ATE reclama que el Presupuesto bonaerense contemple mayores recursos destinados al fortalecimiento de los servicios públicos y a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores estatales.

En Quilmes, la medida podría generar impacto en diferentes áreas vinculadas al Estado provincial y municipal, así como en establecimientos educativos y servicios de salud, aunque el nivel de afectación dependerá del grado de adhesión de los trabajadores a la jornada de protesta.