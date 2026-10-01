Paro docente por violencia en las escuelas: "Hay una ruptura en el tejido social"

La escalada de episodios de violencia contra trabajadores de la educación en distintos distritos bonaerenses derivó en la convocatoria a un paro provincial de 24 horas para este jueves 1° de octubre, que afectará el dictado de clases en las escuelas públicas de nivel Inicial, Primario y Secundario.

La decisión sindical responde a una serie de hechos de gravedad registrados durante las últimas semanas, que tuvieron como víctimas a trabajadores de la educación en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Entre los episodios denunciados se encuentran el ataque con gas pimienta y golpes a una maestra en San Miguel, la hospitalización de la directora de un colegio de Hurlingham tras ser agredida por familiares, la golpiza a un docente frente a sus alumnos en Almirante Brown y las agresiones físicas acompañadas de amenazas de muerte denunciadas en Florencio Varela.

"Hay una ruptura en el tejido social, se ve en los chicos y en el plano de adultos. Estos conflictos sociales encuentran en la escuela un lugar donde se canalizan en diferentes formatos de violencia", indicó Silvia Almazán, secretaria general adjunta de SUTEBA.

"Este paro es para llamar a una reflexión. Es un llamamiento a las autoridades nacionales que están abandonando la educación en financiamiento y políticas públicas. Otros ámbitos tienen que intervenir. Tenemos que revisar por qué estos hechos acontecen en las escuelas y ponen en riesgo a los trabajadores y a los estudiantes", señaló en Radio FMQ.

Y agregó: "Hay una demora en las instituciones educativas pero cuando se hace en la calle es más rápido. Lo que pasa en la escuela no son todas responsabilidades institucionales".