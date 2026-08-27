Paro universitario: qué sucederá con las actividades en la UNQ

La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) informó que este jueves 27 y viernes 28 de agosto habrá un paro docente y no docente, por lo que las actividades académicas y administrativas de la casa de estudios se verán afectadas durante ambas jornadas.

La medida de fuerza fue convocada por los gremios docentes universitarios que integran la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), que resolvieron realizar un nuevo paro de 48 horas en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La protesta tendrá alcance en distintas universidades públicas de todo el país y busca visibilizar el reclamo de la comunidad universitaria por la implementación de la normativa, que contempla medidas vinculadas al financiamiento del sistema y mejoras salariales para docentes y trabajadores del sector.

Desde la Universidad Nacional de Quilmes recomendaron a los estudiantes tener en cuenta la medida de fuerza, ya que el paro podría modificar el normal desarrollo de las actividades previstas para este jueves y viernes.

El conflicto entre los gremios universitarios y el Gobierno nacional continúa abierto, con reclamos centrados en el presupuesto destinado a las universidades públicas y la situación salarial de sus trabajadores.