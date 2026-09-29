Perdió el control y chocó contra varios autos estacionados en pleno centro de Quilmes

Un fuerte choque se registró este martes en pleno centro de Quilmes, donde el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo y terminó impactando contra varios autos que se encontraban estacionados.

El hecho ocurrió sobre 9 de Julio, entre Sarmiento y Mitre, frente al Colegio San José, en una zona de intensa circulación vehicular y peatonal.

Por motivos que aún no fueron establecidos, la camioneta se salió de su trayectoria y chocó contra distintos vehículos estacionados sobre la cuadra. Como consecuencia del impacto, varios rodados sufrieron daños materiales.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona y complicaciones momentáneas en la circulación. Hasta el momento, no se informaron personas heridas y se aguarda conocer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.