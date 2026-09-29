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Martes, 29 de septiembre de 2026

Perdió el control y chocó contra varios autos estacionados en pleno centro de Quilmes

El conductor de una camioneta impactó contra distintos vehículos sobre 9 de Julio, frente al Colegio San José. Hubo importantes daños materiales.

Redacción FMQ
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Un fuerte choque se registró este martes en pleno centro de Quilmes, donde el conductor de una camioneta perdió el control del vehículo y terminó impactando contra varios autos que se encontraban estacionados.

El hecho ocurrió sobre 9 de Julio, entre Sarmiento y Mitre, frente al Colegio San José, en una zona de intensa circulación vehicular y peatonal.

Por motivos que aún no fueron establecidos, la camioneta se salió de su trayectoria y chocó contra distintos vehículos estacionados sobre la cuadra. Como consecuencia del impacto, varios rodados sufrieron daños materiales.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en la zona y complicaciones momentáneas en la circulación. Hasta el momento, no se informaron personas heridas y se aguarda conocer mayores detalles sobre las circunstancias que provocaron el siniestro.

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