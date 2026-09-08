Perpetua para el padrastro y 12 años para la madre por el crimen de Renzo Godoy

El Tribunal Oral condenó a prisión perpetua a Luis Gallo, de 42 años, por el crimen de Renzo Godoy, el niño de apenas 4 años asesinado en la vivienda que compartía con su familia en Berazategui; mientras que la madre del pequeño, Victoria Belén Godoy, de 33 años, recibió una pena de 12 años de prisión.

Gallo fue considerado responsable del delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía, por lo que los jueces resolvieron aplicarle la máxima pena prevista por la legislación argentina.

En tanto, la madre del niño fue condenada como autora de abandono de persona seguido de muerte, agravado por el vínculo, y como partícipe necesaria del hecho.

El crimen de Renzo

Gallo y Godoy eran pareja y convivían junto a Renzo en una propiedad de Berazategui cuando ocurrieron los hechos que terminaron con la vida del pequeño.

El caso llegó a juicio oral y, tras el debate, el tribunal determinó distintos grados de responsabilidad para cada uno de los acusados. Mientras Gallo recibió la pena máxima, la mujer fue condenada a 12 años de prisión.

La resolución generó una fuerte reacción entre los familiares y allegados de Renzo, especialmente por la pena impuesta a la madre.

Malestar por la pena para la madre

La condena a perpetua para Gallo coincidió con lo solicitado por la querella y con el planteo realizado durante el juicio por el Ministerio Público Fiscal.

Sin embargo, el entorno familiar del niño manifestó su profundo rechazo a los 12 años de prisión para Victoria Belén Godoy. Según expresaron allegados a la víctima, esperaban una sanción mucho más severa y consideraban que, en caso de no aplicarse la perpetua solicitada originalmente, la pena debía ser de al menos 25 años.

La diferencia entre ambas condenas se convirtió así en uno de los principales puntos de controversia tras la lectura del veredicto.

Los acusados no estuvieron en la audiencia

Ni Gallo ni Godoy estuvieron presentes en la sala durante la lectura de la sentencia. Ambos habían solicitado formalmente no asistir a la audiencia y siguieron el veredicto a través de sus respectivas defensas.

Ahora, resta conocer en detalle los argumentos utilizados por los jueces para determinar las responsabilidades y las penas.

El fiscal analiza apelar

Un nuevo capítulo podría abrirse en los próximos días. El fiscal Sebastián Videla, quien intervino durante el debate, analiza recurrir el fallo ante el Tribunal de Casación Penal, principalmente para cuestionar la calificación legal y la pena impuesta a la madre de Renzo.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 11 de septiembre. Allí se explicarán las pruebas y los argumentos jurídicos que llevaron al tribunal a condenar a Gallo a prisión perpetua y a Godoy a 12 años de cárcel.