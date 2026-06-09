Persecución de película: cayó banda de entraderas tras robar $10 millones en Quilmes

Una cinematográfica persecución que se extendió por dos municipios del conurbano sur bonaerense culminó con la detención de dos hombres de 28 y 43 años, quienes integraban una organización delictiva dedicada a cometer robos bajo la modalidad de entradera. En el procedimiento se logró recuperar una millonaria suma de dinero en efectivo, joyas y pertenencias de valor que la banda acababa de sustraer tras asaltar a una familia en su vivienda.

El hecho delictivo se inició en un domicilio ubicado en la calle Luis Agote al 2000, en el ámbito jurisdiccional de la Comisaría Quilmes Novena. Al lugar acudieron en forma urgente efectivos del Comando de Patrullas, alertados por el sistema de emergencias 911 sobre una entradera en proceso. Al entrevistarse con las víctimas, estas manifestaron que momentos antes habían sido sorprendidas por cuatro delincuentes armados, quienes irrumpieron violentamente en la propiedad tras forzar la puerta de ingreso. Las víctimas fueron reducidas y encerradas bajo llave en el baño de la vivienda, mientras la banda se dedicaba a saquear las habitaciones, apoderándose de la suma de 10 millones de pesos en efectivo, alhajas y un teléfono celular iPhone 13, para luego darse a la fuga a bordo de una camioneta Honda CRV gris.

El dispositivo tecnológico de rastreo satelital del teléfono celular sustraído fue la clave para localizar la ruta de escape en tiempo real. Al detectar que el dispositivo se movilizaba a gran velocidad por la zona de San Francisco Solano, se emitió un alerta radial general y los móviles de esa cuadrícula iniciaron un intenso seguimiento del vehículo sospechoso. Al notar el asedio policial, los malvivientes aceleraron e ingresaron al partido de Almirante Brown.

De forma coordinada, se dio aviso al personal del distrito vecino. Unidades del Comando de Patrullas de Almirante Brown lograron reavistar el automóvil en la localidad de Claypole. Al verse acorralados por el operativo cerrojo, los delincuentes detuvieron la marcha, abandonaron el vehículo e intentaron escapar a pie, saltando por los techos y patios de las propiedades de la zona, al tiempo que se descartaban de los elementos robados.

La persistencia de los uniformados permitió cercar y detener a dos de los asaltantes, identificados correctamente como Julián L. (28) y Francisco G. (43). Tras un rastrillaje exhaustivo por los techos y baldíos linderos, la policía logró secuestrar la totalidad del dinero en efectivo sustraído, un cajón de alhajas y una mochila negra que contenía pasamontañas, cuellos polares, gorras y herramientas varias de fuerza, tales como barretas y destornilladores utilizados para los ingresos.

Los aprehendidos y el botín recuperado fueron trasladados en un principio a la Comisaría Almirante Brown Sexta, donde se hicieron presentes los jefes policiales y el Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Novena para labrar las actuaciones. Los elementos incautados fueron exhibidos ante los damnificados, quienes reconocieron la totalidad de las joyas y el dinero como de su propiedad.

La U.F.I. N° 5 del Departamento Judicial de Quilmes intervino en el caso, avaló el desempeño y la coordinación de las fuerzas de seguridad y dispuso la detención formal de ambos delincuentes bajo la carátula de "Robo Calificado por el Uso de Arma, en Poblado y en Banda".