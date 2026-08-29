Persecución de película en Bernal: chocaron con un auto robado y fueron detenidos

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas en Bernal luego de ser sorprendidos a bordo de un automóvil que había sido robado poco antes y protagonizar una persecución que terminó con un choque y la captura de ambos sospechosos.

El procedimiento comenzó a partir de una alerta ingresada a través del 911, que advertía sobre la presencia de un Chevrolet Prisma negro en la zona de Espora y Caseros. El vehículo tenía un pedido de secuestro reciente, luego de haber sido sustraído horas antes en jurisdicción de la Comisaría Quilmes Segunda.

Ante la alerta, efectivos del Gabinete Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes Octava se dirigieron hacia el lugar. Al mismo tiempo, operadores del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) comenzaron a realizar el seguimiento del vehículo mediante las cámaras de videovigilancia municipales.

Los operadores lograron verificar la patente y las características del rodado y, cuando los móviles policiales llegaron e intentaron detenerlo, los ocupantes aceleraron y emprendieron una fuga a toda velocidad por las calles de Bernal.

La persecución fue seguida en tiempo real por el centro de monitoreo municipal, que aportó información sobre el recorrido del vehículo y permitió orientar a los efectivos policiales durante el operativo.

A pocas cuadras, el conductor perdió el control del automóvil y terminó impactando. Tras el choque, los dos ocupantes descendieron del vehículo e intentaron continuar la fuga a pie.

Sin embargo, el seguimiento de las cámaras permitió establecer la trayectoria de los sospechosos y los policías desplegaron un operativo de cerrojo en la zona. Finalmente, ambos fueron reducidos y detenidos a pocos metros del lugar donde había quedado el automóvil.

Tras el procedimiento, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 03 del Departamento Judicial de Quilmes convalidó las actuaciones e imputó a ambos por el delito de "Robo".