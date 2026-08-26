Poda, reciclaje y recolección: Quilmes realizó un nuevo operativo de limpieza en Ezpeleta

El Municipio de Quilmes informó que este martes se llevó adelante un nuevo operativo del programa "Menos Residuos Más Comunidad", en la intersección de las calles Cuenca y Esquel, en Ezpeleta, con la supervisión de la intendenta interina Eva Mieri, y que tiene como objetivo avanzar hacia una ciudad más limpia, ordenada y ambientalmente sustentable.

"El programa municipal ‘Menos Residuos Más Comunidad' es una iniciativa que reúne, en un mismo día, los trabajos de poda correctiva, recolección de residuos verdes, voluminosos y de materiales reciclables. Nuestro objetivo es que sacar los residuos sea cada vez más simple, por eso, desde que pusimos en marcha este programa, ya resolvimos más de 10.100 reclamos y el Plan de Poda Correctiva y Responsable alcanzó un 87% de avance, entrando en sus últimos días de esta temporada que finaliza en agosto. Seguimos trabajando para construir un Quilmes más lindo, más limpio y ambientalmente responsable", destacó Mieri, que saludó a trabajadores, docentes de un Jardín de la cuadra y vecinos, acompañada por el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio.

Durante la jornada trabajaron dos cuadrillas de trabajadores de poda correctiva y recolección de residuos verdes, junto a los equipos de recolección de residuos voluminosos y materiales reciclables. También participó el equipo de Atención a la Comunidad, que recorrió la zona puerta a puerta para acercar información sobre el programa y conversar con las y los vecinos.



El programa municipal "Menos Residuos Más Comunidad" articula en una misma jornada distintos servicios de higiene urbana, a partir de una planificación territorial que permite coordinar recorridos, distribuir personal, vehículos y equipamiento, y organizar las tareas de acuerdo con las necesidades de cada sector. La iniciativa propone un esquema integral de gestión ambiental que reúne los servicios de poda correctiva, recolección de residuos verdes y voluminosos, y recolección diferenciada de materiales reciclables.

Para su implementación, Quilmes se organiza en cinco macrozonas: Bernal/Don Bosco, Quilmes Centro, Quilmes Oeste, San Francisco Solano y Ezpeleta, de lunes a viernes de 8 a 14. Y se recuerda a los vecinos que por consultas y reclamos pueden comunicarse con la Secretaría de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) por WhatsApp al 11-2480-8804.

El operativo se desarrolló además en el marco del Plan Integral de Poda Correctiva y Responsable 2026, que lleva adelante el Municipio por quinto año consecutivo. Los trabajos se realizan durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, período establecido para la ejecución de las tareas de poda correctiva. Hasta la fecha, el plan registra un 87% de avance sobre el total programado y se prevé completar en los próximos días las tareas correspondientes a la temporada, y luego durante los primeros días septiembre la poda correctiva estará afectada a situaciones de peligro para establecimientos educativos y municipales, y también para el despeje de luminarias.