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Viernes, 11 de septiembre de 2026

Por el mal tiempo, suspendieron los Fogones de Bernal: cuándo se harán

La tradicional celebración estaba prevista para este fin de semana, pero fue postergada por el pronóstico climático. Los organizadores confirmaron que se realizará el sábado 19 de septiembre.

Redacción FMQ
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Los tradicionales Fogones de Bernal 2026 fueron suspendidos debido a las condiciones climáticas pronosticadas para este fin de semana. La celebración, que estaba prevista para los próximos días, será reprogramada para el sábado 19 de septiembre, de 17 a 23.

La decisión fue comunicada por la Comisión Organizadora de los Fogones de Bernal 2026, que explicó que la medida busca preservar la seguridad tanto de quienes participan de las actividades como de los vecinos que concurren al tradicional encuentro.

La celebración, denominada "Encuentro de Tradición y Fe", es uno de los eventos más importantes del calendario comunitario de Bernal y reúne cada año a vecinos, instituciones y familias en torno a una jornada de tradición y encuentro.

El sistema de emergencias, en alerta

En paralelo, ante el pronóstico meteorológico, todo el Sistema de Emergencias del partido de Quilmes ingresará en estado de alerta para permanecer preparado frente a las distintas situaciones que pudieran generarse como consecuencia de las condiciones climáticas.

Desde la organización de los Fogones agradecieron "profundamente la comprensión y el acompañamiento de toda la comunidad" y confirmaron que, si las condiciones lo permiten, el tradicional encuentro volverá a realizarse el sábado 19 de septiembre.

De esta manera, los vecinos de Bernal deberán esperar una semana más para disfrutar de una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad.

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