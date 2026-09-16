Por el riesgo de fuertes lluvias, activaron un plan de prevención en Villa Itatí

Ante la posibilidad de episodios de fuertes precipitaciones, vecinos y vecinas de Villa Itatí, participaron de una jornada de Gestión Comunitaria del Riesgo destinada a fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta frente a posibles emergencias climáticas.

El encuentro fue organizado por Defensa Civil y contó con la participación de la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, junto a autoridades provinciales y municipales.

Durante la jornada se trabajó en la identificación de posibles amenazas y en la elaboración de planes de acción, respuesta rápida y comunicación comunitaria, con el objetivo de que las familias del barrio puedan estar preparadas frente a situaciones de emergencia.

La actividad estuvo vinculada a la prevención ante el posible impacto del fenómeno climático El Niño, que puede generar condiciones propicias para períodos de precipitaciones intensas.

Prevención y respuesta en Villa Itatí

Uno de los principales objetivos fue capacitar a los vecinos para prevenir, mitigar y responder ante eventuales situaciones de riesgo, además de establecer mecanismos de organización y asistencia inmediata dentro de la propia comunidad.

En ese marco, se analizaron las amenazas existentes en el territorio y se trabajó sobre distintas estrategias para reducir el impacto que podrían provocar fuertes lluvias y eventuales anegamientos.

Participaron también el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; la subsecretaria de Emergencias, Alicia Salman; la directora de Coordinación de Emergencias, Silvina Córdoba; y el director general de Defensa Civil y Guardavidas del Municipio de Quilmes, Luis Villarroel.

Desde los organismos remarcaron que la preparación comunitaria constituye una herramienta clave para mejorar la respuesta ante fenómenos climáticos y reducir los riesgos para las familias.

Obras hidráulicas y limpieza para evitar anegamientos

La capacitación se complementa con distintas intervenciones que se llevan adelante en barrios populares. Entre ellas se encuentran la colocación de pluviales y obras hidráulicas destinadas a favorecer el escurrimiento del agua.

También se realizan operativos de limpieza y saneamiento, con tareas orientadas a desobstruir los cursos de agua y reducir las posibilidades de anegamientos durante episodios de lluvias intensas.

De esta manera, el trabajo en Villa Itatí combina obras, mantenimiento, capacitación y organización vecinal, con el objetivo de fortalecer la prevención y preparar a las familias quilmeñas ante eventuales emergencias climáticas.