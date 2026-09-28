Preocupación en Solano por el robo masivo de caños de gas

Vecinos de San Francisco Solano denunciaron un nuevo episodio de robo de instalaciones de gas que generó preocupación en el barrio. El hecho ocurrió durante este fin de semana en calle 864, entre 24 y 899, donde delincuentes sustrajeron caños correspondientes a las conexiones domiciliarias.

El episodio volvió a encender las alarmas entre los vecinos de la zona, ya que durante las últimas semanas se habrían registrado otros ataques contra instalaciones de gas con una modalidad similar. Se trata de la sustracción de piezas de cobre y bronce ubicadas en los medidores de las viviendas.

Más allá del perjuicio económico que genera para los propietarios, este tipo de robos representa un riesgo adicional debido a la posibilidad de que se produzcan fugas de gas como consecuencia de la manipulación o el daño de las conexiones.

La reiteración de estos episodios genera inquietud entre los habitantes de San Francisco Solano, que reclaman mayor atención sobre una modalidad delictiva que afecta directamente las instalaciones de los domicilios.