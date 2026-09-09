Prisión perpetua para el joven que asesinó a puñaladas a una jubilada durante un robo en Quilmes

La Justicia de Quilmes condenó a prisión perpetua a Yonatan Gustavo Molina, de 23 años, por el asesinato de Teresa Pepe, una jubilada de 72 años que fue atacada a puñaladas durante un robo ocurrido en marzo de 2024.



El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada en la calle Intendente Olivieri al 364, donde Molina ingresó con fines de robo. En medio del asalto, la mujer fue apuñalada y murió como consecuencia de las heridas sufridas.

Según se pudo establecer durante la investigación, tras ingresar al domicilio, el acusado se llevó dos televisores y una bolsa con carne. El ataque terminó con la vida de Pepe, una vecina de 72 años que se encontraba en su casa al momento del violento episodio.

Ahora, a más de dos años del crimen, Molina fue sentenciado a prisión perpetua por el asesinato de la jubilada, una condena que cierra el proceso judicial por uno de los hechos más violentos ocurridos en Quilmes durante marzo de 2024, según indicó el sitio Data Judicial.