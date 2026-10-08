Problemas con el agua en Quilmes: qué zonas podrían tener baja presión o cortes

Una importante reparación sobre una cañería de agua ubicada en Bernal podría generar interrupciones y baja presión en distintos sectores de Quilmes y Wilde durante las próximas horas.

Los trabajos comenzaron luego de que se detectara un escape sobre la calzada. Los equipos técnicos intervienen sobre un conducto de 1200 milímetros de diámetro, ubicado a más de seis metros de profundidad, por lo que la tarea requiere un operativo de gran complejidad.

La cañería forma parte de una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Bernal IV, utilizada para transportar agua potable a alta presión desde la Planta Potabilizadora General Belgrano hacia distintos sectores de Quilmes y el sur de Avellaneda.

Debido a la intervención, será necesario interrumpir el funcionamiento de la estación elevadora desde las 22 de este jueves, lo que podría afectar el suministro durante las últimas horas de la jornada y parte del viernes.

Las zonas que podrían verse afectadas

Los inconvenientes podrían registrarse en:

Bernal

Quilmes Este

Quilmes Oeste

Don Bosco

Wilde, en el partido de Avellaneda

Una vez finalizada la reparación y restablecido el funcionamiento de la estación, el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual en las zonas alcanzadas.

Durante ese proceso también podría aparecer turbiedad en el agua, debido al movimiento de sedimentos acumulados en las cañerías luego del vaciado necesario para realizar los trabajos.

Según se informó, esta situación no afecta las condiciones de potabilidad del agua. En caso de notar turbiedad, se recomienda dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.