Prorrogan el servicio de recolección diferenciada en Villa Itatí hasta mayo de 2026

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó una nueva prórroga del contrato para la prestación de servicios de promoción socioambiental y recolección diferenciada de residuos sólidos urbanos secos en el barrio Villa Itatí, en Bernal Oeste.

La medida fue dispuesta por el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) y se enmarca en una contratación financiada mediante el Contrato de Préstamo Nº 8991-AR con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).

De acuerdo con la resolución publicada en el Boletín Oficial, el servicio había sido adjudicado en 2024 a la Asociación Civil Comisión de Lucha contra las Inundaciones y la Contaminación-Cuenca Las Piedras/San Francisco-Quilmes por un monto de $302.131.937,77 y con un plazo original de ejecución de 12 meses.

El contrato fue firmado el 17 de octubre de 2024 y tenía vencimiento previsto para el 16 de octubre de 2025. Posteriormente se aprobó una primera extensión de cuatro meses.

Ahora, ante la proximidad del nuevo vencimiento y las demoras registradas en el proceso licitatorio para adjudicar nuevamente el servicio, las autoridades provinciales resolvieron extender el contrato por otros tres meses adicionales.

De esta manera, la prestación continuará vigente hasta el 18 de mayo de 2026 o hasta que se firme un nuevo contrato, lo que ocurra primero.

Desde el organismo provincial señalaron además que la entidad adjudicataria cumplió con la prestación del servicio entre agosto de 2025 y enero de 2026.

En paralelo, informaron que ya se encuentra en marcha un nuevo proceso licitatorio con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio en el mediano plazo.

La recolección diferenciada y las tareas de promoción socioambiental forman parte de las políticas de saneamiento y mejora urbana que se desarrollan en Villa Itatí, uno de los barrios más poblados del distrito.