"Que el Estado los acompañe": Quilmes entregó habilitaciones a 15 comercios y Pymes

El Municipio de Quilmes, con la participación de la intendenta interina, Eva Mieri, realizó este miércoles la entrega de certificados de habilitación comercial a 15 establecimientos y Pymes del distrito, llevando adelante una de las políticas de gestión de apoyo y asistencia a emprendedores locales.

"Queremos tener un ida y vuelta que nos permita desburocratizar el Estado, que no ponga trabas, sino que los acompañe, los escuche y que sea empático. Siempre es una alegría poder compartir estas habilitaciones y sobre todo agradezco que haya personas como ustedes, que en este contexto tan adverso apuesten por Quilmes y darle la posibilidad a un quilmeño o a una quilmeña de tener un trabajo, que hoy es sumamente difícil", señaló Eva, acompañada por el secretario de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal, Julián Bellido, y su par de Desarrollo Económico, Eva Stoltzing.

Por su parte, Bellido afirmó que "para nosotros es muy valioso que dediquen unos minutos a este intercambio, que se generen estas redes es lo que seguimos promoviendo y denominamos la comunidad económica de nuestra ciudad. Este momento requiere más solidaridad, más cooperación y trabajo en comunidad". En la misma línea, Eva Stoltzing precisó: "Todo esto le brinda mayor dinamismo al desarrollo en Quilmes, porque genera trabajo y consumo, y creemos que es importante poder transitar este contexto de crisis buscando lo mejor para los comercios".

En esta oportunidad, los comercios que recibieron sus certificaciones son: Vía Cosenza (heladería y cafetería - Quilmes Centro); Canfel (Petshop - Ezpeleta); Seventy (taller textil - Quilmes); Ocumare (restaurante - Quilmes Centro); Res (Carnicería y fiambrería - Quilmes Centro); Guapas (Indumentaria - Quilmes); Matafuegos Sur (venta y recarga de matafuegos y EPP - Quilmes); Interval (capacitación deportiva - Quilmes); Mr. Tasty (hamburguesería - San Francisco Solano); Supermercado Cramer (supermercado - Bernal); BDI Blindajes Domiciliarios SAS (oficina administrativa - Quilmes); Ana María Iácono (kiosco - Ezpeleta); Cholo Fiesta SRL (venta de hamburguesas, panes, aderezos y afines - Villa La Florida); Top Show Quilmes (librería, papelería - Quilmes), y Pastuli (venta de comestibles, congelados, bebidas y fiambrería - Bernal).