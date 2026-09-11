Qué se encontró en la casa del alumno que planeaba una masacre en una escuela de Quilmes

La Policía Federal allanó la vivienda de un adolescente de 15 años en Quilmes luego de que el FBI alertara a las autoridades sobre mensajes en los que el joven habría analizado la posibilidad de realizar un ataque contra su colegio. Durante el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares y distintos elementos de vestimenta y protección táctica que ahora serán sometidos a peritajes.



El allanamiento se realizó en el marco de una investigación iniciada a partir de conversaciones que habrían hecho referencia a la preparación de un posible ataque. A partir de esos datos, los investigadores buscan establecer si los objetos encontrados en la vivienda tenían alguna relación con el supuesto plan.

Entre los elementos secuestrados había dos teléfonos celulares, que quedaron a disposición de la Justicia para ser analizados. Los dispositivos podrían aportar información sobre las conversaciones y otros contenidos que forman parte de la investigación.

Además, los agentes encontraron dos pares de guantes tácticos, un gorro tipo piluso camuflado, un pasamontañas con una calavera, otro pasamontañas camuflado y gafas negras de protección táctica. Todos estos elementos fueron incorporados al expediente y serán peritados.

No encontraron armas de fuego

Uno de los puntos destacados del procedimiento es que no se hallaron armas de fuego ni municiones en la vivienda. Por el momento, los elementos secuestrados no permiten por sí solos determinar que existiera un ataque en preparación.

Por eso, una de las principales tareas de la Justicia será analizar el contenido de los teléfonos y establecer si existe información que vincule los objetos encontrados con el supuesto plan.