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Lunes, 28 de septiembre de 2026

¿Querés trabajar en seguridad en Quilmes? Abrieron la inscripción para el nuevo CPM

La convocatoria está dirigida a personas con formación en fuerzas de seguridad y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre inclusive.

Redacción FMQ
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El Municipio de Quilmes abrió la convocatoria para incorporar personal al Comando de Prevención Municipal (CPM), una nueva fuerza de seguridad que, según informó el Gobierno local, será financiada íntegramente con fondos municipales.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de octubre inclusive y está dirigida a personas que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

Entre las condiciones se encuentra ser argentino/a nativo/a, naturalizado/a o por opción, tener entre 21 y 50 años -aunque el Municipio aclaró que el límite de edad no es excluyente- y contar con domicilio en el partido de Quilmes.

Uno de los requisitos considerados excluyentes es tener formación en fuerzas de seguridad. Además, los postulantes deberán reunir las aptitudes psicofísicas requeridas, contar con licencia de conducir vigente y no registrar antecedentes penales.

Desde el Municipio señalaron que el CPM será financiado con una inversión 100% municipal. Por el momento, la convocatoria no precisa cuántos agentes serán incorporados, cuál será la modalidad de trabajo ni cuándo está previsto que comiencen a cumplir funciones.

Cómo inscribirse

Las personas interesadas pueden completar el formulario de inscripción habilitado por el Municipio para incorporarse al proceso de selección del Comando de Prevención Municipal.

También se habilitaron canales de contacto para realizar consultas:

WhatsApp: 11 5035-8437
Correo electrónico: reclutamientocpmq@quilmes.gov.ar

La inscripción permanecerá abierta hasta el 30 de octubre inclusive.

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