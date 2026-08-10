Quiebre en el radicalismo bonaerense: "Si no creamos una alternativa distinta, deja de tener sentido que exista"

En medio de intensas negociaciones internas y de una disputa por los espacios de poder, el radicalismo bonaerense avanzó este sábado con una nueva etapa de reordenamiento institucional. En un acto realizado en el club Atenas de La Plata, el dirigente platense Pablo Nicoletti asumió la presidencia de la Convención Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR), el órgano partidario encargado, entre otras funciones, de definir las alianzas electorales del centenario partido.

El encuentro reunió a cerca de 2.000 dirigentes y militantes provenientes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Participaron convencionales de las ocho secciones electorales, autoridades partidarias nacionales, provinciales y distritales, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales y referentes de diferentes distritos bonaerenses.

En diálogo con Radio FMQ, Fernando Pérez, ex diputado provincial, ex concejal de Quilmes y referente bonaerense de la UCR, puso el foco en la necesidad de recuperar una identidad política propia. "La discusión es para qué queremos un partido político y, en este caso, el que me toca militar a mí", señaló Pérez.

El dirigente cuestionó además algunas de las políticas impulsadas a nivel nacional y sostuvo que existe un sector de la sociedad que no encuentra una alternativa política que lo represente.

"No veo a la sociedad contenta por la política exterior, por un ataque sistemático de la educación pública", afirmó. Y agregó: "Lo que sí veo a la sociedad es con falta de opciones. Por eso los partidos tienen que buscar una opción de ser".

Para Pérez, el radicalismo debe recuperar el proyecto nacional que históricamente caracterizó al partido y evitar quedar relegado dentro del escenario político. "Nuestro partido nació con un proyecto nacional, si no lo tenés vas a ir desapareciendo. Ese es el debate que tenemos que dar", sostuvo.

En ese sentido, planteó la necesidad de que la discusión interna desemboque en una propuesta concreta durante los próximos meses. "Esto tiene que terminar en una propuesta clara hacia fines de este año pensando en el año que viene", remarcó.

Finalmente, el referente radical fue contundente al advertir sobre el futuro del partido si no logra construir una identidad propia: "Si no somos capaces de crear una alternativa distinta, el radicalismo deja de tener sentido que exista".