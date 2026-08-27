Quién era la joven de 21 años que murió en un choque fatal en Quilmes

Victoria Julieta Raymondi Guida tenía 21 años. Durante la madrugada del lunes, la joven murió en un trágico accidente ocurrido en Quilmes Oeste, cuando circulaba a bordo de un Peugeot 208 azul.

El violento impacto quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo el vehículo avanzó sin control, se desvió hacia la vereda y terminó embistiendo el frente de una ferretería y derribando una columna.

Tras el choque, vecinos de la zona se acercaron para intentar asistir a la joven, pero pese a los esfuerzos realizados no lograron salvarle la vida.

La investigación del hecho quedó a cargo de la comisaría 9ª de Quilmes y de la fiscal Claudia Vara, titular de la UFI N° 9 del distrito. La funcionaria dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia, mientras se intenta determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.

Su vínculo con el automovilismo

Victoria era hija de Cristian Raymondi, empresario de 48 años vinculado al rubro automotor y propietario de Embragues Trento, una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de embragues, incluidos productos destinados al automovilismo de competición.

Su padre también mantiene una estrecha relación con el mundo de las carreras y patrocina a distintos equipos y pilotos. Entre ellos se encuentra Jonatan Castellano, corredor oriundo de Lobería y actual líder del campeonato 2026 de Turismo Carretera.

El propio Raymondi había decidido cumplir recientemente una vieja aspiración y convertirse en piloto. A fines de julio realizó su debut en la Copa Bora, en el autódromo de La Plata, acompañado por el piloto bonaerense Martín Serrano, quien compite en Turismo Carretera.