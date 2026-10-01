Quién es el delincuente que fue detenido tras intentar robar en el Piedrabuena de Solano

Un joven de 23 años fue detenido este miércoles en San Francisco Solano, luego de ser retenido por personal de Patrulla Urbana cuando presuntamente intentaba escapar junto a otro individuo de un establecimiento educativo. Durante el procedimiento, además, habría agredido físicamente a una empleada municipal y le secuestraron una pinza metálica.

Según fuentes policiales, el episodio comenzó luego de un llamado al sistema de emergencias 911, que movilizó a efectivos del Comando de Patrullas del cuadrante 6 en apoyo al personal municipal, en la zona de la calle 841, entre 889 y 891.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a agentes de Patrulla Urbana que tenían retenido a un hombre. De acuerdo con el relato de los trabajadores municipales, el joven y otro individuo habrían saltado el paredón del colegio Piedrabuena, ubicada en la calle 843, entre 892 y 893, presuntamente con fines ilícitos.

Al advertir la presencia de los móviles que recorrían la zona, ambos habrían escapado a pie durante varias cuadras. Uno de ellos logró darse a la fuga por la calle 891, mientras que el otro fue alcanzado y retenido por los agentes municipales.

El sospechoso fue identificado como Braulio Héctor Omar Maciel, de 23 años. Siempre según la información del procedimiento, antes de la llegada de los efectivos policiales, el joven le habría propinado una cachetada a una empleada municipal.

Debido a su comportamiento hostil, el personal interviniente debió inmovilizarlo hasta la llegada de los efectivos del Comando de Patrullas. Durante la requisa preventiva, los policías secuestraron una pinza de punta metálica marca Wadfow, que llevaba entre sus pertenencias.