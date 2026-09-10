Quilmes activa un plan de prevención ante El Niño y vuelve a reclamar financiamiento para obras hídricas

La diputada provincial, Mayra Mendoza, junto a la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, participaron este miércoles de una jornada sobre las implicancias del fenómeno meteorológico "El Niño", que se realizó en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio (Chacabuco 600, Bernal), con el objetivo de analizar las características del suceso climático, el escenario previsto para la provincia de Buenos Aires y sus posibles efectos, particularmente en el distrito, y las medidas que se llevan adelante para mitigar las consecuencias.

"Nosotros tenemos el Plan Integral, Hídrico, Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y las Piedras por el cual viajo hasta 30 horas para el otro lado del mundo a buscar financiamiento, porque no hay posibilidad de pensar desde Municipio, Provincia y mucho menos de Nación, que tengamos ni siquiera para un aliviador de lo que implica este plan de obras. Hay que poder explicarle a los vecinos que nosotros no nos quedamos sentados viendo el clima del teléfono, nosotros gestionamos, trabajamos, prevemos, tratando de llegar a todas las áreas y complementando el trabajo ante una situación así, es lo que hoy podemos hacer", sostuvo Mayra.

Por su parte, Eva Mieri expresó: "En Quilmes todos y todas saben que venimos trabajando en la prevención de este tipo de situaciones, y para esto hay una obra fundamental que se viene impulsando, diseñando, y buscando permanentemente los fondos necesarios para llevarla adelante, que es el Plan Hídrico Social y Ambiental de las Cuencas para los Arroyos San Francisco y Las Piedras, y que nuestra compañera intendenta electa, y hoy diputada, Mayra Mendoza, viene presentándose donde sea necesario para llegar a esos recursos. Este fenómeno meteorológico va a afectar a más de 300 mil vecinos y vecinas de Quilmes, casi la mitad de nuestra población. Por eso es necesario formarnos, informarnos y poder alertar a nuestros vecinos y prepararnos ante esta inclemencia".

En ese marco, Daniela Vilar consideró: "Este es de los primeros distritos donde damos esta charla, con lo cual habla de que en Quilmes el abordaje de esta situación será seguro distinto que para otros lugares, eso tiene que ver con que todo el equipo del Municipio esté al frente de esta situación. Ustedes tienen antecedentes de inundaciones y ya las abordaron con mucha responsabilidad, si bien lo de El Niño es más complejo, lo que podemos hacer nosotros simplemente es robustecer lo que ustedes ya vienen haciendo. Y sin dudas, si yo fuese a otro distrito les recomendaría que hicieran lo que hacen en Quilmes".

En la jornada también se abordaron las políticas de mitigación y adaptación impulsadas por la Provincia, junto con las medidas de prevención, monitoreo y respuesta ante precipitaciones intensas. La actividad permitió fortalecer la articulación entre el Gobierno Provincial y el Municipio frente a fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y recurrentes.

A su vez, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler, aseveró: "El Plan Hídrico tiene dos grandes paquetes, medidas estructurales y no estructurales. Las no estructurales, que estamos llevando adelante tienen que ver con la limpieza, readecuación de arroyos, apertura de canales, retiro de residuos y sedimentos, desobstrucción de puntos hídricos y prevención. Las estructurales tienen que ver con la readecuación del Arroyo San Francisco entre Zapiola y Montevideo, la hidráulica de La Matera y la readecuación del Las Piedras y el entubamiento del Cordero. Estas últimas tres se encuentran paralizadas y requerimos sí o sí un financiamiento internacional".

En 2024 se creó por ley provincial el Comité de la Cuenca Hídrica Arroyo San Francisco-Las Piedras, integrado por Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown y Avellaneda, que afecta a más de un millón de personas que habitan los espacios cercanos a los cursos de agua. En Quilmes, la situación contempla que los sectores más sensibles identificados son Quilmes Oeste, San Francisco Solano y Villa La Florida, ya que más de 300 mil habitantes viven en proximidad de los arroyos San Francisco, Las Piedras y Santo Domingo, en una zona que cuenta alta susceptibilidad urbana, y que tiene como antecedentes recientes inundaciones por fuertes caídas de lluvia: 150mm en mayo de 2025; más de 50mm en una hora en abril de 2026, y 104mm en 24 horas entre el 31 de julio y 1 de agosto de 2026.

En este sentido, el Municipio impulsa el Plan Integral Hídrico, Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco-Las Piedras, que contempla intervenciones para mejorar el escurrimiento y el drenaje y reducir los desbordes. También se realizan tareas permanentes de limpieza y saneamiento de los arroyos, mantenimiento de las redes pluviales y seguimiento de los puntos críticos. Uno de los principales desafíos es obtener el financiamiento necesario para ejecutar las obras estructurales previstas en el Plan Integral.

El Niño es un fenómeno natural que aumenta la probabilidad de precipitaciones intensas. Sus efectos dependen de la cantidad y distribución de las lluvias, la humedad previa de los suelos, el nivel de los cursos de agua y las características de cada territorio. Entre los pasos a seguir para gestionar el riesgo de inundaciones, el Ministerio de Ambiente de la Provincia contempla: el diagnóstico territorial; análisis de capacidades y equipamiento; la alerta temprana del fenómeno; organización institucional con acciones de vigilancia, alerta y emergencia, y la preparación comunitaria, con difusión de pautas de actuación y rutas de evacuación, entre otras acciones.

En cuanto a las políticas realizadas para anticipar la crecida, se encuentran: 11 estaciones meteorológicas automáticas instaladas y 24 que próximamente serán colocadas en puntos estratégicos; 40 kits de gestión del riesgo entregados a municipios; 50 pluviómetros comunitarios entregados a referentes comunitarios; talleres de co-construcción de mapas de riesgo con la comunidad; instalación de sensores de nivel de agua en la cuenca del Río Luján; equipamiento para gestión de residuos, y capacitaciones a autoridades de municipios. El escenario puede agravarse durante la primavera y el verano de 2026-2027 si se combinan lluvias frecuentes, saturación de los suelos, crecimiento de ríos y arroyos y posteriores eventos de precipitación intensa; para el este y oeste bonaerense se esperan para esta época, altas y muy altas probabilidades de precipitaciones superiores a los niveles normales.

En un contexto de mayor probabilidad de lluvias intensas, resulta necesario exigirle al Gobierno Nacional los fondos recaudados a través del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica para las obras de prevención y mitigación para las cuales fueron creados. Cerca del 88% de sus recursos estaba prestado al propio Estado nacional en lugar de aplicarse a obras de las 49 obras financiadas mediante este sistema nacional, 28 se encuentran paralizadas o neutralizadas.