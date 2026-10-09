Quilmes alertó por posibles estafas vinculadas al trámite de la Licencia de Conducir

El Municipio de Quilmes advirtió a los vecinos sobre posibles estafas relacionadas con la gestión de la Licencia de Conducir y recordó que el trámite para obtener o renovar el registro es gratuito, personal y no requiere intermediarios.



Desde la comuna informaron que el único canal autorizado para solicitar turnos es la nueva página web municipal, a través de la plataforma Mi Quilmes Digital. En ese sentido, recomendaron evitar el contacto con gestores, terceros o canales no oficiales que ofrezcan turnos o prometan agilizar el procedimiento a cambio de dinero.

Asimismo, señalaron que la gestión debe completarse de manera presencial y con turno previo en la sede ubicada en avenida Calchaquí 3049, en Quilmes Oeste.

Ante esta situación, el Municipio pidió a la comunidad mantenerse alerta y utilizar exclusivamente los canales oficiales para realizar el trámite, con el objetivo de prevenir posibles engaños y proteger los datos personales de los vecinos.