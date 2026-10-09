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Viernes, 9 de octubre de 2026

Quilmes alertó por posibles estafas vinculadas al trámite de la Licencia de Conducir

Desde la comuna informaron que el único canal autorizado para solicitar turnos es la nueva página web municipal.

Redacción FMQ
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El Municipio de Quilmes advirtió a los vecinos sobre posibles estafas relacionadas con la gestión de la Licencia de Conducir y recordó que el trámite para obtener o renovar el registro es gratuito, personal y no requiere intermediarios.

Desde la comuna informaron que el único canal autorizado para solicitar turnos es la nueva página web municipal, a través de la plataforma Mi Quilmes Digital. En ese sentido, recomendaron evitar el contacto con gestores, terceros o canales no oficiales que ofrezcan turnos o prometan agilizar el procedimiento a cambio de dinero.

Asimismo, señalaron que la gestión debe completarse de manera presencial y con turno previo en la sede ubicada en avenida Calchaquí 3049, en Quilmes Oeste.

Ante esta situación, el Municipio pidió a la comunidad mantenerse alerta y utilizar exclusivamente los canales oficiales para realizar el trámite, con el objetivo de prevenir posibles engaños y proteger los datos personales de los vecinos.

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