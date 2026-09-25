Menú
Radio en vivo
Viernes, 25 de septiembre de 2026

Quilmes avanza con la construcción de la nueva secundaria de La Matera

La construcción de la nueva escuela formaba parte de un convenio tripartito entre Nación, Provincia y Municipio, y fue abandonada por el gobierno nacional.

Redacción FMQ
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó este jueves la construcción de la nueva escuela secundaria del barrio La Matera, en Quilmes Oeste, que está siendo ejecutada con fondos 100% comunales ante el abandono de la obra por parte del gobierno nacional.

"Es importante que podamos cumplir con una demanda histórica del barrio, frente a la decisión de Javier Milei, presidente de la Nación, de correrse y dejar de aportar a la obra pública, y con un claro objetivo de destruir la educación pública", sostuvo Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

En ese sentido, señaló: "Nosotros teníamos dos caminos como Municipio: o nos quedábamos de brazos cruzados y que todo esto no suceda, o arremangarnos y ver de qué manera nos hacíamos cargo, como lo estamos haciendo, para finalizar la obra. Porque nosotros creemos en la educación pública. Por eso Mayra desde el primer día puso a la educación en el centro de la gestión municipal".

Por su parte, Evangelina Ramírez remarcó: "Al componerse de un secundario completo, las pibas y pibes de este barrio tienen asegurada educación de cercanía, siendo una de las acciones y de las políticas públicas fundamentales que llevamos adelante a través de Mayra Mendoza y ahora continuamos con Eva, donde la educación sin duda es la centralidad en cuanto a políticas públicas, garantizando de esta manera un derecho que es fundamental. Como siempre decimos, claramente la educación no solo cambia el destino de cuna, sino también que genera un proyecto de vida".

El edificio está ubicado en la calle 890 entre 815 y 816, entre la Escuela Primaria Nº 87 y el Jardín de Infantes Nº 962, y contará con aproximadamente 1.200 m² cubiertos. En planta baja se construirán 2 aulas; sanitario adaptado para personas con movilidad reducida; sanitario docente; sala de máquinas; Dirección; Secretaría; SUM; espacios de circulación, y patio descubierto. A su vez, en planta alta habrá 4 aulas; sala de preceptores; sala multimedia; biblioteca; grupo sanitario, y espacios de circulación.

La nueva secundaria permitirá fortalecer la infraestructura educativa de La Matera y completar la trayectoria escolar obligatoria dentro de un mismo polo educativo, integrado actualmente por la Escuela Primaria Nº 87 y el Jardín de Infantes Nº 962.

Esta nota habla de:
1
Jubilados de ANSES: cómo activar el descuento del 55% en la tarjeta SUBE
Noticias Locales

Jubilados de ANSES: cómo activar el descuento del 55% en la tarjeta SUBE

2
Quilmes: piden impedir la pesca no autorizada y la instalación de carpas en la escollera de la Ribera
Noticias Locales

Quilmes: piden impedir la pesca no autorizada y la instalación de carpas en la escollera de la Ribera

3
Una tradición que no se corta: 35 años vendiendo flores en Quilmes y el amarillo como protagonista
Noticias Locales

Una tradición que no se corta: 35 años vendiendo flores en Quilmes y el amarillo como protagonista

4
Le pedía fotos íntimas a su sobrina menor: la Justicia de Quilmes le dio 10 años de prisión
Noticias Locales

Le pedía fotos íntimas a su sobrina menor: la Justicia de Quilmes le dio 10 años de prisión

5
Quilmes: lo denunciaron por efectuar disparos desde una camioneta y terminó detenido
Noticias Locales

Quilmes: lo denunciaron por efectuar disparos desde una camioneta y terminó detenido