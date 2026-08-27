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Jueves, 27 de agosto de 2026

Quilmes busca jóvenes con ideas para combatir el cambio climático: abrió una nueva convocatoria

Desde este jueves 27 de agosto y hasta el 8 de octubre, jóvenes de entre 15 y 24 años podrán presentar proyectos socioambientales y acceder a financiamiento.

Redacción FMQ
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El Municipio de Quilmes anunció la apertura de la convocatoria para participar del Fondo de Juventud y Acción Climática, una iniciativa impulsada junto a Bloomberg Philanthropies que busca promover proyectos socioambientales diseñados y liderados por jóvenes del distrito.

La inscripción estará abierta desde este jueves 27 de agosto hasta el jueves 8 de octubre y apunta a fortalecer la participación de las juventudes en la búsqueda de soluciones frente al cambio climático y las problemáticas ambientales de sus comunidades.

El programa contempla el otorgamiento de microsubvenciones para financiar propuestas seleccionadas, luego de una etapa de inscripción y evaluación. Podrán participar jóvenes residentes de Quilmes de entre 15 y 24 años, quienes deberán contar con el acompañamiento de una organización sin fines de lucro que tenga personería jurídica y cuenta bancaria.

Entre los principales ejes temáticos se encuentran la gestión sostenible de residuos y la economía circular; la infraestructura verde, forestación y protección ambiental; la transición energética local; y la educación y promoción ambiental.

Desde el Municipio destacaron que el fondo busca consolidar a las juventudes como agentes de cambio, promoviendo el liderazgo juvenil, la innovación y la participación comunitaria para desarrollar soluciones concretas frente a los desafíos climáticos locales.

Las bases y condiciones ya están disponibles en el sitio oficial del Municipio. El formulario de inscripción estará habilitado desde este jueves y el trámite será realizado exclusivamente de manera online.

Para obtener más información, los interesados pueden ingresar al sitio oficial del programa o comunicarse al correo fondoclimaticojuvenil.quilmes@gmail.com.

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