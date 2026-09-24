Quilmes celebra el Día de la Primavera con una jornada especial





Este domingo 27 de septiembre, desde las 14 horas, vecinos de Quilmes podrán participar de una jornada especial para celebrar el Día de la Primavera en el Vivero Municipal "Yolanda Ortiz", ubicado en Agustín Bardi, entre Carabelas y Dr. Illia, en Don Bosco.

La propuesta, organizada por el Municipio de Quilmes, contará con una programación pensada para toda la comunidad. Durante la jornada habrá shows musicales y espectáculos de títeres, además de charlas ambientales destinadas a promover el cuidado y el conocimiento del entorno natural.

También se realizará una feria de emprendedores, con productos y propuestas locales, junto con un espacio de food trucks y regalos para acompañar el festejo.

La actividad busca ofrecer un espacio de encuentro al aire libre para disfrutar de la llegada de la primavera y compartir una tarde con propuestas culturales, ambientales y recreativas.