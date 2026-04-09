Quilmes Centro: quiso robar un comercio con un cuchillo y fue detenido

Personal del Grupo Táctico de Operaciones de la seccional Quilmes 1ª procedió a la aprehensión de un sujeto de 35 años, imputado por el delito de robo, luego de que sustraer dinero y varios productos de un local de artículos de limpieza del centro de la ciudad, amedrentando a la víctima con un arma blanca.



Tras tomar conocimiento del ilícito en el comercio ubicado en Humberto Primo al 150, de Quilmes, comenzaron las tareas de investigación y entrevistaron a la víctima que contó que ingresó un masculino, el cual simula comprar unos productos del local y al momento de pagar esgrimió un arma blanca, amedrentándola y sustrayendo varios productos para darse a la fuga del lugar.

Personal policial da vista a las cámaras de seguridad observando el hecho y tras realizar el rastrillaje en la zona lograron dar con el autor del hecho en Garibaldi y Moreno, logrando reducirlo y palparlo, encontrando en su poder un arma blanca, que fue incautada, y tras identificarlo, se dio intervención a la UFI Nº 6 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la aprehensión en orden al delito de robo.