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Jueves, 26 de marzo de 2026

Quilmes declaró de Interés Legislativo a la Gala Mujeres Líderes en Acción

La iniciativa busca reconocer a mujeres que se destacan por su compromiso, trayectoria e impacto en la sociedad.

Redacción FMQ

La Gala Mujeres Líderes en Acción fue declarada de Interés Legislativo por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante de Quilmes.

La distinción no solo pone en valor la relevancia del evento, sino que también reafirma el papel de Mujeres Líderes en Acción como un espacio que promueve el liderazgo femenino en los ámbitos empresarial, profesional, social y comunitario.

La gala se realizará el próximo 30 de marzo a las 19 en el Teatro Municipal de Quilmes, ubicado en Mitre 721, y reunirá a referentes de distintos sectores con el objetivo de reconocer a mujeres que generan un impacto positivo en la sociedad a través de su compromiso, vocación y trayectoria.

Durante la jornada se distinguirán historias y recorridos vinculados a la educación, la ciencia, la salud, la justicia, el desarrollo empresarial, la cultura, la inclusión y el compromiso comunitario, en un espacio pensado para visibilizar experiencias que inspiran y aportan al desarrollo colectivo.

En ese marco, la presidenta de Mujeres Líderes en Acción, Sandra Torres, expresó su satisfacción por el reconocimiento institucional recibido.

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