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Lunes, 10 de agosto de 2026

Quilmes: detuvieron a una mujer que había intentado ingresar droga a la cárcel de Devoto

El hecho se produjo cuando la mujer fue detectada durante los controles de ingreso al establecimiento penitenciario.

Redacción FMQ
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Una mujer fue detenida en Quilmes luego de permanecer prófuga tras ser descubierta cuando intentaba ingresar droga al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio porteño de Devoto. Según informó la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, la sospechosa habría utilizado a su hija para intentar ingresar los estupefacientes al penal.

El hecho se produjo cuando la mujer fue detectada durante los controles de ingreso al establecimiento penitenciario con droga escondida entre la ropa de la menor. Tras ser descubierta, la sospechosa se dio a la fuga y permaneció prófuga hasta que se inició una investigación para localizarla.

De acuerdo con lo informado por Monteoliva, la búsqueda fue realizada en conjunto con efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes finalmente lograron encontrarla y detenerla en Quilmes.

"Usó a su hija para meter droga en la cárcel", señaló la funcionaria nacional al dar a conocer el procedimiento a través de sus redes sociales. En el mensaje, destacó además que la mujer había logrado escapar luego de ser descubierta en el penal de Devoto.

Por el momento, no fueron difundidos oficialmente la identidad de la detenida ni el lugar exacto de Quilmes donde se concretó su aprehensión. La ministra, en tanto, publicó una fotografía de la sospechosa luego de ser detenida.

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