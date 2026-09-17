Quilmes: entregaron kits deportivos a clubes de barrio

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó de la entrega de kits deportivos a los 17 clubes de Quilmes que integran la liga de fútbol infantil FADI, que recibieron un bolso con elementos destinados al desarrollo de sus entrenamientos y actividades deportivas cotidianas, que se desarrolló en la Sociedad de Fomento Lourdes de Quilmes Oeste.

"Poder hacer entrega de estos kits deportivos a los clubes es un aporte más en un contexto sumamente adverso, donde no solo se desfinancian políticas deportivas, culturales, educativas, en materia de salud, sino fundamentalmente el progreso y el futuro y el desarrollo integral de nuestros hijos y nuestras hijas. Y creo que ustedes, quienes están al frente de estas instituciones, los directivos, los profes, las familias, hacen de los clubes de barrio no solo un lugar donde se desarrolla una disciplina deportiva, en este caso el fútbol, sino también una gran contención social", señaló, Eva, acompañada por el secretario de Deportes, Nicolás Mellino.

Y aseguró: "Desde el Municipio, desde la gestión de Mayra, hoy diputada provincial, que también desde allí sigue fortaleciendo y sigue empujando políticas que hagan a la mejora y a la cercanía del desarrollo de nuestros pibes en materia deportiva, estamos ampliando una red de polideportivos municipales para que más chicos y chicas puedan acceder al deporte como un derecho fundamental del desarrollo de su infancia", finalizó Eva.

"Sepan que cuentan con la gestión municipal, con Mayra y con este equipo maravilloso de compañeros y compañeras para seguir ampliando y fortaleciendo los derechos y la capacidad de cada uno de los clubes de barrio y que ellos, los más chiquitos y más chiquitas, puedan tener una mejor calidad de vida de la que tuvimos nosotros 20, 30 o 40 años atrás".

La Federación Argentina de Deportes Infantiles (FADI) es una liga de fútbol infantil que reúne a más de 100 clubes de distintos municipios, principalmente de Avellaneda, Quilmes y Lanús, que compiten en la modalidad de Fútbol 5. Cada una de las instituciones quilmeñas que participa de la liga reúne a más de 120 chicos de entre 6 y 13 años.



La Sociedad de Fomento Lourdes además de participar en FADI, mantiene un vínculo de colaboración con el Municipio, ofreciendo sus instalaciones para la organización de eventos deportivos y como sede de los Juegos Bonaerenses. La gestión municipal realizó allí una importante obra de infraestructura deportiva: la cancha de parquet, que mejoró las condiciones para la práctica y el desarrollo de actividades en la institución.

En la jornada participaron las instituciones del distrito con delegaciones formadas por chicos de los clubes, acompañados por sus representantes y delegados. En este contexto, los clubes que recibieron el equipamiento son el Bernal Oeste; Villa Urquizú; Vercelli; 1º de Mayo; Libertad; 7 Estrellas; El Socorro; Viejo Bueno (Quilmes Oeste); Viejo Bueno (IAPI); Lourdes; Dos Avenidas; Estrella del Dorado; Belgrano; Villa Elsa; Villa Augusta; Nuevo Craft, y Veteranos de Malvinas.