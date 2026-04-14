Quilmes entregó 300 Pases Libres Multimodales y prevé alcanzar a casi 1.000 beneficiarios

El Municipio de Quilmes se llevó a cabo un operativo de impresión y entrega de Pases Libres Multimodales, con los que 300 vecinos y vecinas que poseen el Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán viajar gratis en el transporte público, y que en breve, sumará otros 650 beneficiarios. El mismo fue encabezado por la intendenta interina local, Eva Mieri, y se realizó en el Centro de Producción Audiovisual (CPA) Leonardo Favio, en Chacabuco 600, en Bernal.

"El gobierno nacional tomó como enemigos públicos a las personas con discapacidad, a los jubilados y jubiladas, a las mujeres y diversidades, a los trabajadores del pueblo. Pero nosotras desde la gestión municipal con todo el equipo de Desarrollo Social que se encarga de tener con ustedes una escucha activa y un trabajo territorial, hicimos posible que hoy en articulación con la Provincia de Buenos Aires estemos tramitando casi 1.000 credenciales, mil personas que van a tener su derecho garantizado a poder viajar dignamente", sostuvo Eva, acompañada por la secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio.

Y enfatizó: "Sepan que hay un Gobierno Municipal que de la mano de la compañera Mayra Mendoza y de todo este equipo, sigue pensando y trabajando en beneficio de la comunidad en su conjunto. Y les pedimos que por favor nos sigan acompañando en este proceso que iniciamos desde el 2019 con Mayra, un proyecto político solidario y en el que nos importa la vida del otro y de la otra. Porque nadie se salva solo, y al pueblo argentino solo lo salvará el pueblo organizado".

Por su parte, la directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas del Ministerio de Transporte bonaerense, Sibila Botti, comentó: "La garantía del Estado Municipal en conjunto con el Provincial pensando políticas cotidianas que mejoren la vida de nuestros vecinos y vecinas es realmente muy importante. Por eso, en el marco del acceso a derecho, de la política pública y de garantizar esa vida digna de cada una de las personas con discapacidad, para nosotros es muy importante este operativo en el día de la fecha en Quilmes".

Cabe señalar que además de los 300 que hoy se otorgaron, llegarán al distrito otros 650 Pases Libres Multimodales para su entrega, lo que suma un total de 950 impresos. A partir de la decisión del Gobierno Nacional de que el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires no pueda acceder a los registros de RENAPER, se vio interrumpido el normal funcionamiento del circuito de tramitación de este derecho, por lo cual el presente operativo salda una deuda para con la población afectada por estas medidas.



En un contexto de emergencia en discapacidad, se torna fundamental garantizar este tipo de políticas que permiten el acceso a la gratuidad en el transporte público, para todas aquellas personas que acrediten su condición de titulares de derecho: personas con discapacidad, trasplantados y en lista de espera de trasplante.