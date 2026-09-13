Quilmes Este: persecución, dos detenidos y un hallazgo que encendió las alarmas

Dos hombres fueron detenidos luego de una persecución policial que comenzó en Quilmes Este y terminó en el barrio El Monte, donde los efectivos secuestraron una pistola calibre .45, 145 gramos de cocaína, más de medio millón de pesos y distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El procedimiento se realizó durante el jueves y estuvo a cargo de efectivos de la UTOI Quilmes, con apoyo del GTO de la Comisaría Quilmes Primera y otras unidades policiales.

Todo comenzó en la zona de Mozart y Suipacha, cuando los agentes observaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta. Al advertir la presencia policial, los sospechosos habrían intentado escapar y se inició un seguimiento que continuó hasta uno de los pasillos del barrio El Monte.

Según informaron fuentes policiales, los dos ocupantes abandonaron la motocicleta mientras se encontraba en movimiento y continuaron la fuga a pie. Los efectivos siguieron el recorrido hasta distintas viviendas de la zona.

Uno de los sospechosos fue interceptado dentro de una propiedad, mientras que el segundo logró ingresar a una finca lindera. Allí también fue alcanzado por los policías, quienes posteriormente establecieron que el inmueble sería utilizado presuntamente como un "aguantadero".

Cocaína, dinero y un arma de guerra

Durante la requisa de la vivienda, los efectivos encontraron sobre una mesa 1.021 envoltorios con una sustancia blanca, además de dinero en efectivo, balanzas y teléfonos celulares.

También fue secuestrada una pistola Colt calibre .45, considerada un arma de guerra, junto con su cargador y seis proyectiles intactos. El procedimiento incluyó además el hallazgo de una funda de tela.

Entre los elementos incautados había un chaleco de transporte de la Policía de la Ciudad, una campera perteneciente a esa fuerza, una funda portaobjetos de chaleco antibalas y una tonfa negra.

En total, los policías secuestraron dos balanzas de precisión, dos teléfonos celulares y $541.360 en efectivo, además del arma y los restantes elementos.

La sustancia fue sometida a un test orientativo en la dependencia policial, que dio resultado positivo para clorhidrato de cocaína. El pesaje posterior determinó un total de 145 gramos.

También secuestraron la moto

Finalizado el procedimiento en las viviendas, los agentes regresaron al lugar donde los sospechosos habían abandonado la motocicleta. Se trataba de una Motomel de 150 cc sin patente colocada.

Tras verificar las numeraciones del motor y del cuadro, el rodado fue trasladado a la Comisaría Quilmes Primera, donde quedó secuestrado junto con los demás elementos encontrados durante el operativo.

La causa quedó a disposición de la UFI N° 20 del Departamento Judicial Quilmes, que dispuso la aprehensión de los dos hombres por los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra y tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

La Justicia también ordenó distintas medidas para avanzar con la investigación y determinar el origen del arma, la droga y los demás elementos hallados en la vivienda.