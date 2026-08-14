Quilmes fue sede de un debate regional sobre ciudades, cuidados y justicia social

La diputada provincial Mayra Mendoza encabezó este jueves el panel de Diálogo Regional "Territorios de cuidados: construyendo desarrollo sostenible con justicia social", realizado en el marco de la Reunión del Consejo de Mercociudades y de las actividades por el 360° aniversario de Quilmes.

El encuentro reunió a autoridades de distintos gobiernos locales y representantes de organismos internacionales, quienes debatieron los principales desafíos que atraviesan las ciudades frente al actual escenario regional y global.

Junto a Mendoza participaron el vicepresidente de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Christian Asinelli; el alcalde de Recoleta, Chile, Fares Jaude; el secretario ejecutivo de Niterói, Brasil, y de Mercociudades, Felipe Peixoto; y el secretario ejecutivo de ICLEI América del Sur, Rodrigo Perpetuo.

Durante su intervención, Mendoza puso el foco en el impacto que las transformaciones del escenario internacional tienen sobre los gobiernos locales. En ese sentido, señaló que el contexto actual está marcado por "la crisis del multilateralismo, la reconfiguración de alianzas y el avance de proyectos que buscan debilitar al Estado".

La legisladora bonaerense sostuvo que las decisiones tomadas a nivel global y regional tienen consecuencias directas en las ciudades y en su capacidad de gestión.

"Esas decisiones tienen consecuencias concretas en nuestras ciudades: condicionan nuestra capacidad de gobernar, de gestionar y de garantizar derechos", afirmó.

Mendoza también destacó el rol de los gobiernos locales frente a las demandas de sus comunidades y reclamó que cuenten con los recursos necesarios para poder brindar respuestas.

"Desde los gobiernos locales tenemos la responsabilidad de asumir las demandas de nuestras comunidades, pero también de reclamar los recursos necesarios para poder dar respuestas", sostuvo.

En otro tramo de su exposición, cuestionó las políticas de desfinanciamiento estatal y las vinculó directamente con el acceso a derechos. "Porque cuando se desfinancia al Estado, no se recortan solamente recursos: se recortan derechos", señaló.

Finalmente, planteó como uno de los principales desafíos la construcción de ciudades que garanticen condiciones de vida dignas y remarcó la importancia de fortalecer el Estado, la comunidad y la cooperación entre gobiernos.

"El desafío es construir ciudades donde todos y todas puedan vivir dignamente, fortaleciendo el Estado, la comunidad y la cooperación entre gobiernos", concluyó Mendoza.