Quilmes impulsa a emprendedores con una jornada sobre ventas online

El Municipio de Quilmes invita a participar de una jornada especial de capacitación orientada a emprendedores y comerciantes locales, con el objetivo de fortalecer sus canales digitales y potenciar sus ventas online.

La actividad, organizada por Punto Emprende en conjunto con la plataforma Tienda Nube, se llevará a cabo este martes 5 de mayo, de 10 a 12 horas, en la Casa de las Culturas, ubicada en Rivadavia 383, en Quilmes Centro.

Bajo el lema "Impulsá tu negocio con Tienda Nube", la propuesta brindará herramientas y claves para vender en internet con éxito, abordando estrategias prácticas para mejorar la presencia digital y aumentar las oportunidades comerciales en el entorno online.

Desde la organización informaron que la inscripción debe realizarse a través de la plataforma Mi Quilmes Digital y que los cupos son limitados. Además, quienes deseen obtener más información pueden comunicarse vía correo electrónico a puntoemprende@quilmes.gov.ar.