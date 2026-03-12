Quilmes impulsa obras en un emblemático sitio de memoria: cuál es

La Municipalidad de Quilmes lanzó una licitación pública para realizar obras de puesta en valor en el ex centro clandestino de detención conocido como Puesto Vasco, un sitio emblemático vinculado a la memoria histórica del distrito.



De acuerdo con el llamado oficial, la Licitación Pública Nº 15/2026 tiene como objetivo la puesta en valor del Espacio para la Memoria ex CCDT Puesto Vasco, con un presupuesto oficial de 232.005.350 pesos. La iniciativa se enmarca en las políticas destinadas a preservar y fortalecer los espacios vinculados a la memoria, la verdad y la justicia.

El proceso licitatorio es impulsado por la Municipalidad de Quilmes, que estableció como fecha límite para retirar o descargar el pliego el 25 de marzo de 2026, mientras que las ofertas podrán presentarse hasta el 26 de marzo. La apertura de sobres se realizará el 27 de marzo a las 10, en la sala de reuniones de la Secretaría de Hacienda municipal, ubicada en Alberdi 500, segundo piso.

El valor del Pliego de Bases y Condiciones fue fijado en $1.160.027 y deberá abonarse previamente en la Tesorería Municipal para poder retirarlo en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública o acceder a su descarga digital desde el sitio oficial del municipio.

El predio donde se proyectan las obras funcionó durante la última dictadura cívico-militar como un centro clandestino de detención dependiente de la Policía Bonaerense, por donde pasaron decenas de personas secuestradas ilegalmente en el marco del terrorismo de Estado. En ese lugar se registraron torturas, traslados y desapariciones forzadas de detenidos.

El edificio, ubicado en Ex Destacamento Don Bosco, en Pilcomayo 69, formó parte del denominado Circuito Camps, una red de centros de detención ilegal que operó en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura.

Hasta su desafectación en junio de 2021, el inmueble funcionó como sede de la Comisaría de la Mujer, dependencia que posteriormente fue trasladada a otro punto del distrito.

En los últimos años, el lugar fue recuperado por el Estado con el objetivo de transformarlo en un sitio de memoria abierto a la comunidad, con la participación de organismos de derechos humanos y de instituciones académicas como la Universidad Nacional de Quilmes, que colaboran en su gestión y en la realización de actividades educativas y de difusión histórica.

Con esta licitación, el municipio busca preservar y mejorar las instalaciones del espacio, reforzando su rol como lugar de reflexión y transmisión de la memoria colectiva sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura en la Argentina.