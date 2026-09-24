Quilmes inauguró una nueva Casa de Abrigo para niños, niñas y adolescentes

La diputada provincial Mayra Mendoza y la intendenta de Quilmes, Eva Mieri, encabezaron este miércoles la inauguración de la Casa de Abrigo Temporal para Infancias y Adolescencias "Amanda Allen", un nuevo espacio destinado al alojamiento transitorio y al cuidado integral de niños, niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o emergencia.

La obra fue realizada con fondos 100% municipales y constituye el primer dispositivo de gestión local destinado específicamente a brindar alojamiento temporal ante situaciones en las que los chicos y chicas no cuentan con redes de cuidado suficientes.

Durante el acto, Mayra Mendoza destacó la necesidad de fortalecer las políticas de protección de las infancias y cuestionó las propuestas vinculadas con la baja de la edad de imputabilidad. "Cuando nuestra población está completamente desprotegida, cuando lo que se ofrece es bajar la edad de imputabilidad de los menores y querer juzgarlos antes de abrazarlos, esta es una casa de abrigo, una casa de abrazo para nuestros niños y nuestros adolescentes", sostuvo.

En ese sentido, planteó que el Estado debe priorizar la contención y el acompañamiento. "Hay que contenerlos y guiarlos antes de juzgarlos y penarlos", afirmó.

Mendoza también hizo referencia al contexto económico y a las dificultades que atraviesan los municipios y la Provincia. "Seguimos profundizando en un contexto muy difícil, sin gobierno nacional, con una Provincia que también está padeciendo la falta de fondos que nos corresponden, y que la Nación no cumple", señaló, y remarcó que los servicios locales tienen cada vez mayores responsabilidades.

Por su parte, Eva Mieri destacó la puesta en funcionamiento del espacio como parte del Plan Bianual impulsado durante la gestión de Mendoza. "Siempre es una alegría poder inaugurar espacios de gestión que hagan a la ampliación de derechos de nuestros vecinos y vecinas, en este caso de los más chiquitos y las más chiquitas", expresó.

La intendenta interina definió la obra como "una obra necesaria para abrazar, contener y acompañar a niños, niñas y adolescentes que quizás estén atravesando el momento más difícil de sus vidas".

Un dispositivo con 12 plazas

La Casa de Abrigo cuenta con 12 plazas de alojamiento para chicos y chicas de entre 6 y 16 años y dispone de un equipo interdisciplinario permanente integrado por profesionales.

El objetivo del dispositivo es brindar un ámbito seguro para el alojamiento, la contención y el acompañamiento integral, garantizando derechos y acompañando los procesos de restitución de cada niño, niña o adolescente.

La secretaria de Niñez y Desarrollo Social, Florencia Di Tullio, destacó el esfuerzo realizado por el Municipio para concretar el proyecto y señaló que la creación de nuevos dispositivos de cuidado resulta necesaria frente al incremento de las demandas de protección de derechos.

"Para nosotros, es un esfuerzo muy grande tanto con los fondos como con la energía, y presentar un nuevo dispositivo de cuidado para infancias es netamente imprescindible", sostuvo.

Los datos del Servicio Local

La creación de la Casa de Abrigo se vincula con la cantidad de intervenciones que realiza el Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos de Quilmes.

Durante 2025 se adoptaron 310 medidas de abrigo y fueron abordados 3.649 niños, niñas y adolescentes. En tanto, entre enero y agosto de 2026 se adoptaron 242 medidas de abrigo, de las cuales 40 fueron ejecutadas en instituciones.

En lo que va de 2026, el Servicio Local abordó además a 3.068 niños, niñas y adolescentes, según datos del REUNA, el Sistema Único de Registro de la Provincia de Buenos Aires.

La puesta en funcionamiento del nuevo espacio busca ampliar la capacidad de respuesta del Estado municipal ante situaciones de emergencia y fortalecer las herramientas disponibles para la protección integral de las infancias y adolescencias.

Por qué se llama "Amanda Allen"

La inauguración se realizó en el marco de los 71 años del proceso de intervención y posterior disolución de la Fundación Eva Perón, iniciado tras el golpe de Estado de 1955, y a pocos días del Día Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora el 27 de septiembre.

El nombre de la Casa de Abrigo homenajea a Amanda Allen, enfermera de la Fundación Eva Perón que desarrolló tareas de asistencia social y humanitaria. Allen falleció el 27 de septiembre de 1949 mientras regresaba a la Argentina luego de participar de una misión de ayuda tras el terremoto ocurrido en Ecuador. Posteriormente, la Ciudad Infantil llevó su nombre.

Del acto participaron el jefe de Gabinete municipal, Joaquín Desmery; funcionarios y funcionarias de distintas áreas; concejalas y concejales; representantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencias "Hernán Rollano", del Poder Judicial y de Cáritas; integrantes de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), además de vecinos y vecinas de la zona.