Quilmes incorporó seis nuevas pasantías ambientales junto a estudiantes de la UNAJ

La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó este jueves un encuentro con estudiantes de la carrera de Gestión Ambiental, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en el Complejo Socioambiental Ecoparque Quilmes, ubicado en avenida Italia 487, en el barrio La Ribera, donde les dio la bienvenida e inició formalmente seis nuevas pasantías en distintas áreas de la GIRSU de la Comuna.

"Con esta impronta del trabajo de Mayra y de la iniciativa por el año 2022, cuando tuvimos la hermosa responsabilidad de elevar el rango a Secretaría de Ambiente, que unificamos con la de GIRSU, tanto todo lo que tiene que ver con la recolección de residuos como con la parte verde. Para nosotros es más que orgullo que haya pibes y pibas muy jovencitos, con ganas de cambiar el paradigma del cuidado del ambiente a partir de prácticas profesionalizantes que tienen que ver con el Estado", señaló Mieri, acompañada por el secretario del área, Roberto Gaudio.

Y destacó: "El Estado poniendo lo que hay que poner, y haciendo y generando nuevos programas que mitiguen el cambio climático, que concienticen a la población. Hay un gobierno nacional que no cree en el cambio climático, ni que la obra pública sea necesaria para transformar las realidades, sobre todo de los vecinos del Conurbano".

Este esquema de articulación se enmarca en el convenio celebrado entre la UNAJ y la Secretaría de Ambiente en septiembre de 2022, cuyo propósito es incorporar conocimientos técnicos a la planificación de las políticas públicas locales y, simultáneamente, brindar a los alumnos una instancia de formación profesional directa en el territorio.

De esta manera, la jornada tuvo como objetivo presentar los distintos espacios de trabajo municipal y planificar las tareas que realizarán los nuevos practicantes, además de poner en valor la articulación entre el ámbito académico y la gestión local.

En la actualidad, las pasantías abarcan tareas de promoción y educación ambiental, producción de especies nativas y reciclado en espacios como el Vivero Municipal "Yolanda Ortiz", la Escuela de Jardinería "Enriqueta Deyá" y el Nodo de Reciclado Municipal. Con la incorporación de este nuevo grupo, el Complejo Socioambiental Ecoparque Quilmes se suma como un nuevo punto estratégico para el desarrollo de sus prácticas.

Estuvieron presentes en la actividad el subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Darío Ortizá; el director general de Política Ambiental, Gastón Franzo; las y los directores de Educación Ambiental, Adriana López Leiva; de Ecopuntos, Sandra Fleitas; de Economía Circular, Ignacio Sapag; del Vivero, Huerta y Compostaje, Gustavo Aráoz; la coordinadora de la carrera de Gestión Ambiental de la UNAJ, Daniela García; y los pasantes Valentina Ruiz, Jonathan Ramos, Pamela Olea, Jazmín Díaz, Catalina Montoni, Lara Benítez, Kuarahy Vitta, Uma Balza, Melanie Sanabria y Zoé Rodríguez, entre otros funcionarios y autoridades.