Quilmes: lanzan nuevos talleres gratuitos en el Centro Territorial Isabel Pallamay

El Centro Territorial de Políticas de Género y Diversidades Isabel Pallamay, ubicado en Quilmes Oeste, abrió la inscripción a una nueva serie de talleres destinados a mujeres y diversidades mayores de 18 años.

La propuesta incluye distintas capacitaciones y actividades pensadas para brindar herramientas y conocimientos en diferentes áreas. Entre las opciones disponibles se encuentran Fotoproducto en casa, Belleza de pies con conocimiento de podoestética y Atelier para mascotas.

El taller de Fotoproducto en casa comenzará el miércoles 19 de agosto y se desarrollará de 9 a 11. En tanto, Belleza de pies con conocimiento de podoestética iniciará el martes 1 de septiembre, de 14 a 16. Por su parte, Atelier para mascotas comenzará el viernes 4 de septiembre, de 9 a 11.

Las actividades se realizarán en el Centro Territorial Isabel Pallamay, ubicado en avenida Mosconi 4107, esquina Craviotto, Quilmes Oeste. Las personas interesadas pueden realizar consultas e inscribirse a través del correo electrónico cmydpallamay@quilmes.gov.ar o comunicándose al 11 5157-8711.