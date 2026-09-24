Quilmes: lo denunciaron por efectuar disparos desde una camioneta y terminó detenido

Un hombre de 49 años fue detenido este miércoles en Quilmes luego de que vecinos alertaran al 911 sobre una persona que presuntamente estaría efectuando disparos desde una camioneta en inmediaciones de la avenida Florencio Varela y la colectora de la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Tras recibir la denuncia, efectivos del Comando de Patrullas de Quilmes se dirigieron hasta la zona y localizaron una camioneta Dodge RAM de color negro. Los agentes interceptaron el vehículo y procedieron a identificar a su conductor.

Durante la requisa, los policías encontraron una pistola Bersa TPR9T calibre 9 milímetros, con el cargador colocado, además de 12 municiones intactas del mismo calibre.

Según informaron fuentes del procedimiento, el hombre presentó las credenciales correspondientes del arma y la documentación que acreditaría su condición de legítimo usuario.

Pese a ello, el arma, las municiones y la camioneta fueron secuestradas y el conductor quedó trasladado a la Comisaría Quilmes Sexta, donde se puso el procedimiento en conocimiento de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 del Departamento Judicial Quilmes.

La fiscalía interviniente dispuso la aprehensión del hombre por el delito de abuso de armas y ordenó que tanto el imputado como las actuaciones quedaran a disposición de la Justicia.

La investigación continuará para determinar las circunstancias en las que se habrían producido los presuntos disparos y establecer si el arma secuestrada fue utilizada en el hecho denunciado por los vecinos.