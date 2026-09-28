Quilmes: lo interceptaron por manejar de forma imprudente y descubrieron que era buscado por homicidio

Un delincuente fue detenido en Quilmes Oeste tras ser interceptado por personal policial mientras circulaba armado a bordo de una motocicleta. Al cursar sus datos personales en el sistema informático, las autoridades constataron que sobre el sospechoso pesaba una orden de captura activa por un homicidio y lesiones graves, mientras que el arma de fuego que portaba registraba pedido de secuestro por robo.



El procedimiento se concretó en la intersección de las calles 881 y 812, en jurisdicción de la Comisaría Quilmes Quinta, cuando efectivos de la División Motorizada (GPM Quilmes) divisaron a un conductor a bordo de una moto de baja cilindrada realizando maniobras imprudentes y sin llevar puesto el casco reglamentario. Al advertir la presencia de los uniformados, el sujeto intentó darse a la fuga, pero fue rápidamente interceptado a los pocos metros.



Durante el palpado de seguridad preventivo, los agentes le incautaron de la cintura una pistola calibre .22 marca Browning's, la cual se encontraba lista para el disparo con un cartucho intacto en la recámara y nueve municiones en el cargador almacenador. Asimismo, se constató que el individuo circulaba en una motocicleta Gilera Smash azul sin poseer la documentación obligatoria, motivo por el cual inspectores de Tránsito del Municipio de Quilmes labraron las actas de infracción correspondientes y procedieron al secuestro del rodado.



Al ingresar sus antecedentes y los del armamento a las bases de datos policiales, se estableció que el imputado, identificado como Marcelo G. (21), registraba un Pedido de Captura Activo desde octubre de 2023 librado por el Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de Morón en una causa por Homicidio y Lesiones Graves. A su vez, la pistola secuestrada contaba con una orden de secuestro vigente desde marzo de 2008 por un hecho de robo radicado en Berisso.



La UFI N° 6 del Departamento Judicial de Quilmes convalidó la aprehensión bajo la carátula de "Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Civil e Impedimento Legal", disponiendo que, una vez concluidas las diligencias locales, el detenido sea puesto a disposición de la justicia de Morón.