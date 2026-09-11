Quilmes mete más grúas en las calles: buscan acelerar los acarreos y retirar autos abandonados

La Municipalidad de Quilmes incorporó dos nuevas grúas y una plancha a la flota de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa para realizar acarreos, retirar vehículos abandonados o quemados y fortalecer los controles en distintos puntos del distrito.

La incorporación del nuevo equipamiento se realizó con fondos municipales y fue supervisada este jueves por la intendenta de Quilmes, Eva Mieri, durante una recorrida por la sede de la Agencia, ubicada en Joaquín V. González 445.

Durante la actividad, Mieri también visitó las instalaciones del nuevo Centro de Monitoreo del área, que permitirá centralizar información obtenida mediante las cámaras y coordinar el despliegue de los móviles municipales ante distintas situaciones detectadas en la vía pública.

"Recorrimos la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial, acompañando el trabajo que se realiza todos los días para ordenar el tránsito, prevenir situaciones que afectan la circulación y cuidar el espacio público", señaló Mieri.

Según se informó, las nuevas unidades permitirán reducir los tiempos de respuesta en los acarreos y facilitar el retiro de vehículos abandonados o quemados que se encuentren en diferentes sectores de Quilmes.

En ese sentido, la jefa comunal destacó también la puesta en funcionamiento del Centro de Monitoreo. "En ese marco, incorporamos tres nuevas grúas y planchas para fortalecer estas tareas y conocimos el nuevo Centro de Monitoreo de la Agencia, que nos va a permitir detectar rápidamente basurales en la vía pública y desplegar los móviles para intervenir", explicó.

Por su parte, el secretario del área, Lucas Schuld, remarcó que el nuevo equipamiento permitirá mejorar la logística de los operativos cotidianos.

"Esta incorporación va a ayudar en acortar los tiempos de traslados en los acarreos o cuando haya que retirar unidades abandonadas o quemadas a lo largo y ancho del distrito facilitando la logística del día a día", sostuvo.

El nuevo equipamiento estará destinado a reforzar las tareas vinculadas con infracciones de tránsito, vehículos que obstaculicen la circulación y situaciones que requieran intervención municipal en la vía pública.

Más monitoreo para detectar irregularidades

Durante la recorrida, Mieri conoció además el funcionamiento del nuevo Centro de Monitoreo de la Agencia de Ordenamiento Urbano y Vial. Desde allí se podrá realizar un seguimiento de las imágenes captadas por las cámaras y coordinar el trabajo de los móviles.

Entre las tareas previstas estará la detección de basurales en la vía pública, para facilitar el envío de unidades municipales y la intervención en los sectores donde sean identificados.

"Sumar estas herramientas es fundamental para mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que afectan la circulación y el uso de los espacios públicos, con tecnología que acompaña el trabajo cotidiano de quienes tienen la responsabilidad de cuidar el orden en nuestra ciudad", afirmó Mieri.

Y agregó: "Queremos un Quilmes donde podamos vivir mejor, y eso también implica tener un Municipio que haga cumplir las normas y cuide lo que es de todos".

De la actividad participaron los subsecretarios Operativo, Lucas Skrobot; Administrativo, Gervasio González Herrera, y de Articulación con la Comunidad, Fernando Rubino; la directora general de Logística, Daniela Fernández; el director de Transporte, Alejo Val Gora, y las directoras de Personal, Mora Almirón, y Operativa, Estefanía Olivera.